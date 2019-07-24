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Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай НИКОЛАЕВ. Фото пресс-службы ГД

Рыбаки-любители жалуются на неэффективность закона

Закон о любительской рыбалке до сих пор не исполняется в ряде регионов, считает глава комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. По его словам, запаздывает и разработка нормативной базы.

«Нам досталось серьезное наследство», — охарактеризовал на пресс-конференции 23 июля законопроект о любительском рыболовстве Николай Николаев. Он напомнил, что принятый в конце прошлого года документ находился на площадке Госдумы более шести лет в связи с остротой дискуссий по этой теме.

«Считаю, что у нас получился очень сбалансированный и хороший законопроект. Другое дело, что мы действительно сейчас видим, к сожалению, неисполнение его в целом ряде регионов. Потому что мы получаем запросы от рыбаков-любителей, которые говорят, что по-прежнему остались препятствия для доступа к тем или иным водоемам. По-прежнему есть места, где осуществляется платный доступ к этим водоемам», — заявил председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

По его словам, такие обращения поступали даже на прямую линию президента. «Мы сейчас проводим как раз мониторинг по фактам, которые в этих обращениях изложены. И будем в этом случае весь комплекс этих проблем передавать в соответствующие органы для рассмотрения», — пообещал Николай Николаев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, беспокойство депутатов вызывает и подготовка нормативных актов для реализации закона. «Если взять такую норму, как разрешение на использование сетей для тех людей, которые живут на Севере и на Дальнем Востоке, сетей, которые уже должны быть зарегистрированы и промаркированы, то во многих регионах такой возможности просто нет. Норма закона есть, но ее использовать нет возможности именно из-за того, что на исполнительском уровне соответствующая инфраструктура и соответствующие нормативные акты не до конца прописаны», — отметил парламентарий.

Он добавил, что есть вопросы и к соответствию норм по суточному вылову рыбы реальным потребностям жителей некоторых регионов. «Мы прекрасно понимаем, что на том же Севере человек не будет каждый день ходить на эту рыбалку, чтобы себе запасти рыбу, он один раз выловит, — привел пример Николай Николаев. — Как решить это? Это решается все-таки на уровне органов исполнительной власти, поэтому я думаю, что мы дальше будем контактировать и работать с Росрыболовством, чтобы, в конце концов, этот закон наладить, чтобы он действительно отвечал всем требованиям, которые мы закладывали при его принятии».

Fishnews

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НазадМетки: дальний востокросрыболовство
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