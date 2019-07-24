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Филе атлантической сельди морской заморозки от Карельского рыболовного флота представили на Seafood Expo Russia

Сельдевики переходят на филе

Карельский рыболовный флот вывел на российский рынок новый вид продукции - филе атлантической сельди морской заморозки. Новинку представили на главной отраслевой выставке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге.

Атлантическая сельдь - один из основных объектов промысла для Карельского рыболовного флота (КРФ), который специализируется на добыче пелагических видов рыбы. Но всерьез заниматься производством филе непосредственно на борту судна в компании начали менее года назад.

«В прошлом году завершилась модернизация и переоборудование нашего траулера типа «Моонзунд» «Арктика». Мы установили на судно новую производственную линию по выпуску филе. Процесс получается полностью безотходным - из остатков сырья мы делаем рыбную муку. У нас она не залеживается, пользуется большим спросом, потому что аквакультурный сектор растет, а вместе с ним растет и потребность в рыбных кормах», - рассказал Fishnews председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский.

Сегмент «произведено в море» в КРФ считают весьма перспективным. «Филе изготавливается из свежей рыбы с минимальным ожиданием от вылова до переработки и сразу замораживается. Естественно, все это сказывается на качестве филе, его вкусе и полезных свойствах. Это то, ради чего мы стали развивать морскую обработку», - подчеркнул глава регионального объединения.

На открытии Seafood Expo Russia новинкой заинтересовался глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Министр уточнил, потребовалось ли рыбакам устанавливать на судно дополнительное оборудование, и пожелал через год посмотреть и попробовать готовую продукцию. В компании пообещали устроить дегустацию: если в прошлом году выпуск филе сельди морской заморозки превысил 2 тыс. тонн, то в этом КРФ планирует сделать не менее 7 тыс. тонн.

«Мы решили сформировать отдельную большую товарную группу на пелагическом рынке, которую будем продвигать, - поделился планами Илья Раковский. - Сейчас пытаемся заинтересовать этой продукцией и переработчиков, и оптовиков, в том числе здесь на выставке в Санкт-Петербурге. Объясняем преимущества и ценообразование нашего продукта. На самом деле филе - очень удобный формат для переработчиков, потому что экономит им время, затраты и минимизирует отходы».

Карельские рыбаки не скрывают амбициозных намерений. «Мы достаточно большой объем филе заявили на годовую производственную программу, поэтому надеемся на интерес к такой продукцию со стороны наших партнеров. В принципе мы его видим. У нас уже есть постоянные покупатели, которые приобретают наше филе не первый раз. Есть и те, кто пока присматривается или берет на пробу. Мы понимаем, что осваивать новую нишу - процесс не быстрый, но пока темпы нас устраивают», - отметил председатель Союза рыбопромышленников Карелии.

Fishnews

  • Филе атлантической сельди морской заморозки от Карельского рыболовного флота представили на Seafood Expo Russia
  • Стенд Карельского рыболовного флота на Seafood Expo Russia
  • Для выпуска филе модернизировали траулер «Арктика»
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