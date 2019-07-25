25 июля 2019 года

Филе иваси представили на главной рыбной выставке страны

На Seafood Expo Russia ГК «Антей» удивила не только новыми видами продукции из сардины-иваси. В больших аквариумах посетители выставки увидели живых крабов, а также трепанга, гребешков и мидий - с марикультурной плантации в Приморье.

Основной акцент на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге, которая проходила параллельно с Международным рыбопромышленным форумом, ГК «Антей» сделала на своей главной рыбе - сардине-иваси. В витринах на стенде холдинга филе и кусочки иваси, тушки холодного копчения и пресервы в различных заливках были представлены в новой бело-синей упаковке.

«Разработка упаковки еще не завершена, это, скажем так, скорее образцы, а не основной тираж. Полностью формат у нас изменится ближе к сентябрю. Мы проведем ребрендинг всей продукции и расширим ассортимент в соответствии с новыми техническими возможностями нашего завода в Москве», - рассказал Fishnews руководитель коммерческой службы ГК «Антей» Александр Туровцев.

Внимание посетителей выставки привлекали и другие виды продукции - деликатесы из дикого тихоокеанского лосося, замороженная икра кижуча, пресервы из олюторской сельди и такая экзотика как, например, икра морского ежа. В аквариумах помимо традиционных крабов - визитной карточки компании - можно было увидеть объекты марикультуры, которые «Антей» выращивает на участке в Приморском крае, - живых устриц, гребешков и даже трепанга.

На открытии Seafood Expo Russia стенд холдинга навестил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, который оценил новинку - иваси в виде филе-бабочки на коже в вакуумной упаковке. «Антей» - единственный в стране производитель, который выпускает продукцию глубокой переработки из дальневосточной сардины и активно продвигает ее, в том числе на внешних рынках.

«Замороженное филе-бабочку мы пока изготавливаем в тестовом режиме. В сетях оно не представлено, хотя мы изучаем спрос на эту продукцию, но чтобы обеспечить логистику, нужен большой объем», - уточнил Александр Туровцев. По его словам, интерес к такому продукту у сетей есть, но будут ли продажи - вопрос, и это касается не только иваси.

«Общая тенденция, о которой здесь на форуме говорят производители, добытчики, переработчики - все, кто работает с розницей, - массовый покупатель очень мало знает о рыбе, что с ней делать и как ее есть. Молодежь вовсе ушла в поедание бургеров. Единственная рыба, которую они видят, - это филе-о-фиш в «Макдоналдсе», - посетовал представитель компании.

Хотя иваси наряду с селедкой в нашей стране привыкли воспринимать скорее как закуску, по мнению поваров, эта рыба прекрасна и в качестве основного блюда, например в жареном виде. Росрыболовство, активно агитирующее рыбаков за развитиепромысла иваси, не раз подчеркивало исключительную пищевую ценность сардины - по содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот она почти не имеет конкурентов.

К осени ГК «Антей» рассчитывает завершить модернизацию завода, начатую в прошлом году. Это позволит существенно нарастить объемы выпускаемой продукции из иваси. «Думаю, что к сентябрю, после перевооружения завода мы сможем немножко реформировать, представить по-новому и саму рыбу, и ее внешний вид, в том числе на полке. Будем надеяться, это поможет донести до покупателя вкус и пользу нашего продукта», - отметил Александр Туровцев.

Fishnews