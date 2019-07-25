Новости
Филе иваси от «Антея» продемонстрировали главе Минсельхоза Дмитрию ПАТРУШЕВУ и Руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ

Филе иваси представили на главной рыбной выставке страны

На Seafood Expo Russia ГК «Антей» удивила не только новыми видами продукции из сардины-иваси. В больших аквариумах посетители выставки увидели живых крабов, а также трепанга, гребешков и мидий - с марикультурной плантации в Приморье.

Основной акцент на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге, которая проходила параллельно с Международным рыбопромышленным форумом, ГК «Антей» сделала на своей главной рыбе - сардине-иваси. В витринах на стенде холдинга филе и кусочки иваси, тушки холодного копчения и пресервы в различных заливках были представлены в новой бело-синей упаковке.

«Разработка упаковки еще не завершена, это, скажем так, скорее образцы, а не основной тираж. Полностью формат у нас изменится ближе к сентябрю. Мы проведем ребрендинг всей продукции и расширим ассортимент в соответствии с новыми техническими возможностями нашего завода в Москве», - рассказал Fishnews руководитель коммерческой службы ГК «Антей» Александр Туровцев.

Внимание посетителей выставки привлекали и другие виды продукции - деликатесы из дикого тихоокеанского лосося, замороженная икра кижуча, пресервы из олюторской сельди и такая экзотика как, например, икра морского ежа. В аквариумах помимо традиционных крабов - визитной карточки компании - можно было увидеть объекты марикультуры, которые «Антей» выращивает на участке в Приморском крае, - живых устриц, гребешков и даже трепанга.

На открытии Seafood Expo Russia стенд холдинга навестил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, который оценил новинку - иваси в виде филе-бабочки на коже в вакуумной упаковке. «Антей» - единственный в стране производитель, который выпускает продукцию глубокой переработки из дальневосточной сардины и активно продвигает ее, в том числе на внешних рынках.

«Замороженное филе-бабочку мы пока изготавливаем в тестовом режиме. В сетях оно не представлено, хотя мы изучаем спрос на эту продукцию, но чтобы обеспечить логистику, нужен большой объем», - уточнил Александр Туровцев. По его словам, интерес к такому продукту у сетей есть, но будут ли продажи - вопрос, и это касается не только иваси.

«Общая тенденция, о которой здесь на форуме говорят производители, добытчики, переработчики - все, кто работает с розницей, - массовый покупатель очень мало знает о рыбе, что с ней делать и как ее есть. Молодежь вовсе ушла в поедание бургеров. Единственная рыба, которую они видят, - это филе-о-фиш в «Макдоналдсе», - посетовал представитель компании.

Хотя иваси наряду с селедкой в нашей стране привыкли воспринимать скорее как закуску, по мнению поваров, эта рыба прекрасна и в качестве основного блюда, например в жареном виде. Росрыболовство, активно агитирующее рыбаков за развитиепромысла иваси, не раз подчеркивало исключительную пищевую ценность сардины - по содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот она почти не имеет конкурентов.

К осени ГК «Антей» рассчитывает завершить модернизацию завода, начатую в прошлом году. Это позволит существенно нарастить объемы выпускаемой продукции из иваси. «Думаю, что к сентябрю, после перевооружения завода мы сможем немножко реформировать, представить по-новому и саму рыбу, и ее внешний вид, в том числе на полке. Будем надеяться, это поможет донести до покупателя вкус и пользу нашего продукта», - отметил Александр Туровцев.

Fishnews

  • Филе иваси от «Антея» продемонстрировали главе Минсельхоза Дмитрию ПАТРУШЕВУ и Руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ
  • Стенд «Антея» на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий
  • Основной акцент ГК «Антей» сделала на своей главной рыбе - сардине-иваси
  • Новинка холдинга - иваси в виде филе-бабочки на коже в вакуумной упаковке
  • Продукцию из иваси «Антей» представил в новой бело-синей упаковке
  • Продукцию из иваси «Антей» представил в новой бело-синей упаковке
  • Внимание посетителей выставки привлекали и другие деликатесы от «Антея»
  • Крабы в аквариумах были визитной карточкой компании
  • «Антей» представил на выставке объекты марикультуры, которые компания выращивает на участке в Приморском крае
  • «Антей» представил на выставке объекты марикультуры, которые компания выращивает на участке в Приморском крае
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: выставкаикракижучкраблососьросрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

    Герман ЗВЕРЕВ

    Сколько стоит рыбная отрасль России?

    Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

    Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

    Елена АФАНАСЬЕВА

    Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

    Все материалы

    Интервью

    Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ

    Директор депрыбхоза Министерства сельского хозяйства России

    Евгений КАЦ

    По правилам рыболовства предстоит большая работа

    Генеральный директор компании «Океанрыбфлот» Евгений НОВОСЕЛОВ

    Генеральный директор компании «Океанрыбфлот»

    Евгений НОВОСЕЛОВ

    Увеличиваем присутствие на российском рынке

    Помощник капитана Елена ПЕТРУЧАК

    Помощник капитана СТРМ «Вардхольм» (Южно-Курильский рыбокомбинат)

    Елена ПЕТРУЧАК

    Кто сказал, что работа в море не женское дело?

    Руководитель департамента анадромных рыб Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей МАРЧЕНКО

    Руководитель департамента анадромных рыб ВНИРО

    Сергей МАРЧЕНКО

    Катамнез амурского лосося

    Все интервью

    Личное мнение

    Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ Вячеслав ЗИЛАНОВ

    Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ

    Вячеслав ЗИЛАНОВ

    Рыбакам надо звонить во все колокола

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

    Александр ДУПЛЯКОВ

    Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

    Все материалы

    Крупным планом

    На Восточном экономическом форуме проект завода в Устьевом главе Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ представил гендиректор «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

    Инвестквоты с сюрпризом

    В прошлом году специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО провели полевые испытания бортового подхвата для добычи кильки. Фото пресс-службы КаспНИРХ

    Наука ищет новые подходы к кильке

    В прошлом году за рекордную «красную» путину Камчатка взяла почти 500 тыс. тонн лососей

    Новые результаты Камчатки

    Морское путешествие еще никогда не было таким комфортным. Фото предоставлено Bering Yachts

    Bering-130. Роскошная яхта для покорения океанов

    Все материалы

    События

    Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

    Рыбоводная помощь Амуру

    Общее собрание ВАРПЭ утвердило приоритетные направления работы в 2019 г.

    ВАРПЭ поставила задачи на год

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.