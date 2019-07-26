26 июля 2019 года

Власти хотят привлечь инвестиции в арктические регионы

Подготовка системы преференций для развития Арктической зоны России практически завершена, рассказал вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. За счет мер поддержки планируется содействовать инвестиционной деятельности.

Система преференций для Арктической зоны РФ практически подготовлена, в течение ближайших недель планируется доложить по этому вопросу главе государства. Об этом вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики, сообщает корреспондент Fishnews.

«Обсуждение на правительстве уже состоялось. За базу мы взяли ту систему преференций, которая уже пять лет работает на Дальнем Востоке», - рассказал заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента.

Меры по привлечению инвестиций на Дальнем Востоке, по мнению Юрия Трутнева, работают эффективно, хотя и неидеально. «В арктической системе преференций мы постараемся эти недостатки уже учесть. Она готова, обсуждена со всеми федеральными ведомствами. Согласовали все, кроме Министерства финансов. Следующий этап – это доклад президенту РФ, принятие им решения, как нам двигаться дальше. Постараемся в течение месяца-полутора такой доклад сделать», - заявил Юрий Трутнев журналистам по итогам заседания.

Претензии Минфина, по словам вице-премьера – полпреда, заключаются в выпадении доходов бюджета в связи с налоговыми льготами. «Мы им говорим, что этих доходов нет, потому нет этих проектов. И пока мы не введем систему преференций, то и выпадать нечему будет, никакие доходы не появятся. Рефери у нас один – президент Российской Федерации», - заявил Юрий Трутнев.

В марте президент Владимир Путин поручил кабмину обеспечить внесение в Госдуму проекта федерального закона, предусматривающего специальные меры государственной поддержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ.

Глава Минвостокразвития Александр Козлов на коллегии ведомства в июле сообщил, что министерство представило для обсуждения базовый вариант преференций для Арктической зоны, причем речь идет о пакете законопроектов.

Fishnews