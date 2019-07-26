26 июля 2019 года

Рыбные дни удались

Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге показала рост по ключевым показателям, в том числе по числу участников и посетителей, отмечает компания-организатор Expo Solutions Group. Уже стартовала подготовка к масштабным отраслевым мероприятиям, которые пройдут в Северной столице летом 2020 г.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля.

По данным организаторов – компании Expo Solutions Group, в выставке участвовало 335 компаний из 35 регионов России и 25 стран мира. Норвегия, Исландия, Дания, Турция и Марокко включились в экспозицию с национальными стендами.

Перед выставочным оператором стоит две важнейшие задачи, считает генеральный директор ESG Иван Фетисов. Первое – для экспонентов необходимо создавать комфортные условия, и здесь организаторы должны продумать все тонкости. При этом отраслевой оператор обещает продолжить работу по оптимизации бюджета для участников выставки.

Второй ключевой момент – обеспечить посетителей. Здесь Expo Solutions Group готова помочь с выбором и привлечением целевой аудитории. Причем подобрать, на какой продукт сделать акцент, и отследить тенденции на мировом рынке помогает партнер ESG – консалтинговая компания Fishery Strategy Consulting.

Организаторы уверены: чем богаче наполнение выставки, тем она эффективней. Удачным стал опыт проведения презентаций: они позволяют охватить дополнительную аудиторию компаниям, желающим рассказать о своем продукте. Презентация может стать и альтернативой участия в выставке со стендом.

Ярко прошел в Санкт-Петербурге Фестиваль русской рыбы – праздник подвел своеобразную черту под форумом и выставкой. Таким образом к «рыбной программе» в Северной столице смогли присоединиться жители и гости города.

«Seafood Expo Russia прошла на высоком уровне, но, что особенно важно, мы уже видим, как сделать выставку еще более эффективной», – рассказал Fishnews Иван Фетисов. Международный рыбопромышленный форум и выставка – часть общей связки отраслевых мероприятий: «Брюссель – Санкт-Петербург – Конгресс рыбаков во Владивостоке – Циндао».

Медиахолдинг Fishnews традиционно выступил генеральным информационным партнером Seafood Expo Russia.

Фоторепортаж с выставки смотрите в рубрике «События» на сайте Fishnews.