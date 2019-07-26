26 июля 2019 года

Лососеводам приготовили порядок оформления договоров

Закон предусматривает возможность для лососевых рыбоводных заводов без торгов получить рыбоводный участок. Порядок заключения договора на РВУ утвержден, приказ передан на регистрацию в Минюст, сообщил глава профильного департамента Минсельхоза Евгений Кац.

Напомним, что в ноябре 2018 г. был принят федеральный закон, предусматривающий изменения для лососевых рыбоводных заводов. Предусматривается, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимались за счет собственных средств искусственным воспроизводством анадромных видов рыб (к таковым относятся и тихоокеанские лососи), могут без торгов заключить договор пользования рыбоводным участком для пастбищной аквакультуры. То есть в этом случае не потребуется бороться за РВУ ни в конкурсах, ни на аукционах.

Порядок заключения договора на участок должно установить ведомство, уполномоченное правительством.

Такой документ находится в высокой степени готовности, сообщил в интервью Fishnews директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений Кац. Порядок заключения договора на участок утвержден, приказ направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции, рассказал он.

По закону, рыбоводные участки будут выделяться на тех водных объектах или их частях, которые были задействованы в соответствии с договорами на искусственное воспроизводство.

Fishnews