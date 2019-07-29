29 июля 2019 года

Освобожденное российское судно добралось до Южной Кореи

Судно «Сянхайлинь-8» после 10-суточного вынужденного пребывания в КНДР было отпущено со всем экипажем. Оно прибыло в южнокорейский порт Сокчо.

О прибытии «Сянхайлинь-8» в Сокчо для высадки двух южнокорейских членов экипажа написало информагентство Yonhap со ссылкой на Министерство объединения Республики Корея. В министерстве освобождение моряков оценили как позитивный шаг «с гуманитарной точки зрения», сообщает корреспондент Fishnews.

Ранее об освобождении рыбаков заявило российское посольство в КНДР. По его данным, сейнер покинул северокорейский порт Вонсан 27 июля в 19:30.

Судно «Сянхайлинь-8» (владелец - «Северо-Восточная рыболовная компания», Невельск) было задержано пограничным кораблем КНДР в Японском море в ночь на 17 июля. На борту «Сянхайлинь-8» находилось 17 членов экипажа, 15 из них - граждане РФ и еще двое — Республики Корея. Судно было отконвоировано в порт Вонсан. Северокорейская сторона утверждала, что причина - «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР». В Росрыболовстве задержание сочли неправомерным.

Fishnews