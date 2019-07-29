Правила возмещения ущерба ВБР скорректировали
Президент подписал закон, уточняющий порядок возмещения вреда, причиненного водным биоресурсам. Документ определяет, каким образом будет рассчитываться стоимость ущерба для рыбных запасов.
Закон, вносящий изменения в статьи 13 и 53 ФЗ «О рыболовстве...» в связи с совершенствованием порядка возмещения вреда, причиненного водным биоресурсам, 26 июля подписал Владимир Путин. Документ был принят Государственной Думой 11 июля и одобрен Советом Федерации 23 июля.
В законе предусмотрено, что возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам, осуществляется в добровольном порядке или на основании решения суда. При этом размер вреда определяется в соответствии с таксами для его исчисления. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля, утверждать эти таксы будет правительство.
В то же время на федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства возложена обязанность установить методики исчисления размера вреда, причиненного водным биоресурсам. При отсутствии такс и методик размер вреда определяется исходя из затрат на восстановление водных биоресурсов.
Fishnews