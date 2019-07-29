29 июля 2019 года

Правила возмещения ущерба ВБР скорректировали

Президент подписал закон, уточняющий порядок возмещения вреда, причиненного водным биоресурсам. Документ определяет, каким образом будет рассчитываться стоимость ущерба для рыбных запасов.

Закон, вносящий изменения в статьи 13 и 53 ФЗ «О рыболовстве...» в связи с совершенствованием порядка возмещения вреда, причиненного водным биоресурсам, 26 июля подписал Владимир Путин. Документ был принят Государственной Думой 11 июля и одобрен Советом Федерации 23 июля.

В законе предусмотрено, что возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам, осуществляется в добровольном порядке или на основании решения суда. При этом размер вреда определяется в соответствии с таксами для его исчисления. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля, утверждать эти таксы будет правительство.

В то же время на федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства возложена обязанность установить методики исчисления размера вреда, причиненного водным биоресурсам. При отсутствии такс и методик размер вреда определяется исходя из затрат на восстановление водных биоресурсов.

Fishnews