01 августа 2019 года

Донные богатства Курил и Приморья подсчитают ученые

Объединенная команда специалистов ТИНРО и СахНИРО проведет съемки в Южно-Курильской зоне и подзоне Приморье (южнее мыса Золотой). Экспедиция обследует запасы промысловых донных моллюсков, трепанга, ежей, водорослей и морских трав.

Научно-исследовательское судно «Убежденный» вышло из Владивостока 1 августа. Рейс продлится два с половиной месяца, сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО).

Специалисты отмечают, что работы имеют большое значение для рыбаков: ежегодный мониторинг поселений беспозвоночных позволяет выявлять динамику запасов и обосновывать величину промыслового изъятия в промрайонах. Кроме того, детальное изучение некоторых акваторий позволяет открыть новые поселения промысловых и перспективных для освоения моллюсков. Учитывая, что в последние годы рыбаки проявляют интерес к новым объектам (глицимерис, гуидаки, мактра), исследования становятся еще более актуальными, подчеркнули в филиале.

«У ТИНРО довольно большой опыт по изучению донных сообществ, поэтому совместная работа приморских и сахалинских ученых – это не только выполнение государственных задач, но и возможность поделится своими наработками при проведении съемок и анализе собранного материала, что полезно всем участникам рейса», – отметил заместитель директора филиала Игорь Мельников.

На первом этапе экспедиции будут выполнены водолазные съемки и исследования с помощью подводного видеооборудования в прибрежной зоне южных Курильских островов. Специалисты изучат запасы морских ежей, дальневосточного трепанга, приморского гребешка и других моллюсков, определят места их локализации, соберут информацию по возрастному, размерно-массовому половому составу поселений.

В подзоне Приморье ученые будут работать в сентябре, здесь объектами исследований тоже станут донные моллюски и морские ежи. Помимо оценки их запасов, в ночное время специалисты выполнят съемки пелагического тихоокеанского кальмара, включающие определение численности, распределения, интенсивности миграций этого объекта. Кроме того, будут изучены запасы промысловых водорослей – ламинарии, анфельции – и морских трав, в первую очередь, зостеры.

Планируется, что «Убежденный» вернется во Владивосток в сентябре.

Fishnews