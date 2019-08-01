01 августа 2019 года

Минэкономразвития решило добавить прозрачности

Министерство экономического развития запустило публичные консультации по проекту постановления, регламентирующего организацию крабовых аукционов. До этого такая же процедура была организована по проекту о требованиях к судам – объектам инвестирования.

В мае-июне Минсельхоз разместил для оценки регулирующего воздействия проекты постановлений правительства по новому виду квот добычи крабов – в инвестиционных целях. Позднее были размещены доработанные проекты. В том числе проект постановления, регламентирующего организацию и проведение аукционов, а также заключение договора с победителями торгов.

Как стало известно Fishnews, Минэкономразвития организовало публичные консультации по этому документу. Возможность такой процедуры предусмотрена в рамках оценки регулирующего воздействия.

Участникам консультаций предлагается, в частности, ответить: каких положительных эффектов следует ожидать в случае принятия проекта, какие риски для бизнеса он несет? Есть ли в предложенном документе нормы, противоречащие действующему законодательству? Содержит ли проект нормы, положения и термины, позволяющие их толковать неоднозначно?

Мнения необходимы для подготовки заключения об ОРВ, которое обязательно для рассмотрения при выработке решения о целесообразности принятия проектов актов, отметили в Минэкономразвития.

До этого ведомство также организовало публичные консультации по проекту постановления о требованиях к объектам инвестиций. Предполагается, что это будут суда.

Цель ОРВ – определить и оценить возможные позитивные и негативные последствия принятия проекта акта, обнаружить, какие могут быть созданы барьеры для бизнеса.

Fishnews