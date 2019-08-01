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Специалисты усовершенствуют технологии получения посадочного материала камбалы-тюрбо. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Лучше выхаживать мальков камбалы-тюрбо учатся в АтлантНИРО

В Атлантическом филиале ВНИРО (АтлантНИРО) продолжают начатые в прошлом году работы по камбале-тюрбо. Специалисты усовершенствуют технологии получения посадочного материала этой рыбы.

Исследования проводит сектор аквакультуры и пресноводных водоемов АтлантНИРО. Работы ведутся в экспериментальном рыбоводном цеху на Куршской косе в рамках госзадания. В 2019 г. созданные в установках условия максимально приближены к индустриальным.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, уже успешно отработаны технология получения половых продуктов от диких производителей, процесс инкубации икры при разном уровне солености воды и выращивание личинок при различной освещенности.

Один из сложных моментов - этап начала экзогенного питания у личинок. В это время в связи с ограниченными возможностями их пищеварения можно использовать только живые корма. Именно в первые три недели развития, как правило, отмечаются самые высокие пики смертности. В 2019 г. в отдельных случаях специалистам удалось достигнуть выживаемости 10% личинок. Это очень хороший результат при выращивании тюрбо, отметили в АтлантНИРО (в прошлом году показатель составлял менее 5%).

Сейчас идет дальнейшее выращивание личинок до мальковой стадии. К положительным моментам в филиале также относят успешный перевод особей на искусственные стартовые корма. Более 20% личинок уже прошли стадию метаморфоза, а средняя навеска рыбы составляет около 300 мг.

Полученные результаты позволят внести некоторые изменения во временные биотехнические нормативы по инкубации икры, выращиванию личинок и мальков камбалы-тюрбо. В дальнейшем эти результаты можно будет использовать на практике в индустриальных условиях.

Fishnews

  • Специалисты усовершенствуют технологии получения посадочного материала камбалы-тюрбо. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • Работы ведутся в экспериментальном рыбоводном цеху на Куршской косе в рамках госзадания. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • Ученые успешно отработали технологию получения половых продуктов от диких производителей. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • Один из сложных моментов - этап начала экзогенного питания у личинок. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • На базе опытного участка сектора проходили производственную практику студенты. Фото пресс-службы АтлантНИРО
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    НазадМетки: аквакультураикра
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