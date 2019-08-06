06 августа 2019 года

Минсельхоз заявил об успехах эмбарго

Ограничения поставок на российский рынок пищевой продукции из ряда стран стимулировали развитие АПК, отметили в Министерстве сельского хозяйства. По данным ведомства, за пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2%.

Минсельхоз связывает успехи агропромышленного комплекса с эмбарго. Импорт продовольственных товаров сократился с 43,3 млрд долларов в 2013 г. до 29,8 млрд долларов в 2018 г., сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

При этом ведомство указало на достижение показателей Доктрины продовольственной безопасности РФ по ряду продуктов питания: по зерну и зернобобовым культурам, сахару, растительному маслу, мясу и мясопродуктам, картофелю. Некоторое отставание от значений продбезопасности наблюдается по молоку и соли.

Данные по рыбе в сообщении министерства не приводятся. Однако, как отмечали ранее в Росрыболовстве, более 80% рыбных товаров на российских прилавках – отечественного происхождения.

Объем импорта рыбы, рыбопродукции и морепродуктов, сообщало ФАР со ссылкой на Росстат, в 2018 г. остался на уровне 2017 г. – порядка 600 тыс. тонн. В денежном выражении импорт в 2018 г. составил 2,199 млрд долларов – на 14% больше, чем в 2017 г.

В Минсельхозе также заявили, что «российским аграриям удалось обеспечить необходимые объемы производства как для удовлетворения внутренних потребностей, так и для активного развития экспорта». В 2018 г. Россия отправила за рубеж продовольствия на сумму 25,8 млрд долларов по сравнению с 16,8 млрд долларов в 2013 г.

Отмечен существенный рост экспорта мясной и масложировой продукции, рыбы и морепродуктов, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.

В 2018 г. объемы поставок рыбы, рыбопродукции и морепродуктов увеличились на 4,5% – до 2,236 млн тонн, сообщало Росрыболовство со ссылкой на Росстат. В стоимостном выражении экспорт составил 5,174 млрд долларов – на 17,3% больше, чем в 2017 г.

Напомним, что ограничения по поставкам сельхозпродукции, сырья и продовольствия из ряда стран по указу президента были введены в 2014 г. С тех пор ежегодно Владимир Путин продляет действие ограничений.

Эмбарго распространяется на продовольственные товары из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

«В целом действие ограничительных мер придало импульс развитию агропромышленного комплекса России, способствовало притоку инвестиций, созданию дополнительных рабочих мест как в сельском хозяйстве, так и в смежных отраслях», – заявили в Минсельхозе.

Fishnews