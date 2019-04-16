16 апреля 2019 года

Росрыболовство отметило рост показателей в отрасли

Об итогах работы Росрыболовства на 2018 г. и задачах на 2019-й на Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса рассказал замглавы ведомства Василий Соколов.

Одним из национальных проектов, подготовить которые поручил президент Владимир Путин, является развитие экспорта. Рыбная отрасль показывает здесь достойные результаты, отметил представитель Федерального агентства по рыболовству. Стоимостные объемы превысили 5,17 млрд долларов, в натуральном выражении экспорт составил 2,2 млн тонн. «И в денежном, и в объемном выражении экспорт растет и достаточно устойчиво», – обратил внимание Василий Соколов. Такие результаты, сказал он, позволяют надеяться на достижение показателей, заложенных в соответствии с указом президента.

При этом, отметил Василий Соколов, Росрыболовство и Минсельхоз делают особый акцент на увеличение стоимостных показателей поставок.

Объемы импорта рыбопродукции, по словам представителя ФАР, в последние году сокращается, хотя и было небольшое увеличение в 2017 г., сохранившееся в 2018-м. Более 80% рыбных товаров на российских прилавках – отечественного происхождения, отметил Василий Соколов. Наполнение внутреннего рынка остается приоритетом и здесь требуется больше внимания со стороны добывающих предприятий, подчеркнул заместитель руководителя Росрыболовства.

Прибыль организаций отрасли, по его словам, выросла по сравнению с показателем 2017 г. на 22% и достигла 104,2 млрд рублей. «И опять же мы видим, что с 2014 года идет устойчивый рост, и ожидаем, конечно, что эти показатели сохраняться и в 2019 году», – заявил Василий Соколов.

Налоговые поступления также увеличиваются, в 2018 г. в бюджеты всех уровней было перечислено 26,7 млрд рублей, это на 8,2% больше, чем в 2017-м. С учетом социальных платежей сумма составила более 45,7 млрд рублей (+ 4 млрд рублей).

Особо отмечен рекордный вылов – свыше 5 млн тонн водных биоресурсов. Цифра еще уточняется: в ведомстве ожидают 5,3 – 5,5 млн тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

Объем производства рыбной продукции вырос по сравнению с результатом 2017 г. на 0,03% – до 4,164 млн тонн. При этом все большую долю составляют продукты высокой степени переработки. «Увеличилась доля производства филе, рыбной муки, именно на это, мы считаем, рыбное сообщество должно быть ориентировано», – заявил замглавы ФАР.

Озвучило ведомство и оценки работы по перезакреплению доли квот. В целом заявочная кампания прошла неплохо, Росрыболовство заключило 3939 договоров, отметил Василий Соколов. В нормальном режиме эта работа проводилась и в регионах, считают в ФАР.

По аквакультуре удалось выйти на показатель 239 тыс. тонн, темпы прироста здесь обогнали положительную динамику по вылову. Замглавы ведомства сообщил, что число участков для аквакультуры с момента принятия профильного закона выросло более чем вдвое, площадь превысили 0,5 млн га. Василий Соколов подчеркнул, что законодательство устанавливает практически бессрочное право пользования рыбоводным участком при условии выполнения договорных обязательств. Заместитель руководителя ведомства отметил также важность изменений законодательства по РВУ для лососевых рыбоводных заводов и предприятий Крыма.

По итогам первых двух заявочных кампаний заключены 33 договора на строительство под инвестиционные квоты рыбопромысловых судов. Из них 9 – для работы на Дальнем Востоке, 24 – на Северном. Но Дальневосточный регион постепенно подтягивается, сейчас рассматриваются заявки в первую очередь по Дальнему Востоку, сообщил Василий Соколов. К концу 2019 г. планируется завершение строительства 6 судов и 11 береговых заводов.

В прошлом году было запущено реформирование отраслевой науки: институты присоединили к ВНИРО. Это позволило сформировать единое государственное задание для всех научных учреждений, исключить дублирование между НИИ, более эффективно использовать средства, научно-исследовательский флот и кадровый потенциал, заявил Василий Соколов.

Он сообщил о том, что сейчас разрабатывается проектно-конструкторская документация для строительства трех крупнотоннажных НИС, одно из которых будет работать в Арктическом регионе. «Также формируем сейчас заявку на строительство 5 среднетоннажных НИСов ледового класса и двух среднетоннажных НИСов, которые будут предназначены для работы в прибрежной зоне», – сообщил замглавы Росрыболовства. Он заявил, что будет увеличиваться финансирование науки.

Всероссийскую конференцию организовали ВАРПЭ, Российский союз работодателей-рыбопромышленников и ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства. Среди выступающих – руководители отраслевых объединений, компаний, Росрыболовства, Совета Федерации, Госдумы.

Fishnews