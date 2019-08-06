06 августа 2019 года

Роман Витязев: Закону об «акваТОР» требуется наполнение

Пока распространение режима территории опережающего развития на акватории не дает рыбоводам существенных преференций, отмечает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

В конце июля президент Владимир Путин подписал федеральный закон, призванный улучшить условия работы на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР). Теперь такой режим может распространяться и на акватории.

Ранее предоставить преференции ТОР рыбоводному бизнесу предлагал, в частности, Дальневосточный союз предприятий марикультуры. Однако пока все, на что могут рассчитывать аквафермеры, – экономия 30% таможенных платежей при ввозе оборудования и комплектующих для объектов инфраструктуры, рассказал Fishnews председатель отраслевого объединения Роман Витязев.

«Существенных преференций для марикультуры базовый документ не содержит. Его, безусловно, нужно дополнять, – подчеркнул руководитель союза. – Мы выдвигали ряд предложений. Например, выделять стратегическим инвесторам рыбоводные участки большой площади без торгов – разумеется, под конкретные проекты, сроки и банковские гарантии».

Fishnews