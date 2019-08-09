09 августа 2019 года

Россия посвятит 2020 год Антарктиде

Следующий год в РФ будет объявлен Годом Антарктиды. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Гордеев в приветствии участникам кругосветной экспедиции учебных парусников Росрыболовства.

Приветствие заместителя председателя правительства опубликовано на официальном сайте кругосветки, сообщает корреспондент Fishnews.

«По поручению президента России в 2020 году в нашей стране проводится Год Антарктиды. Поэтому в этом году мы даем старт уникальному событию – под флагом России и белыми парусами Мира учебно-парусный флот Росрыболовства совершит кругосветную экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды российскими мореплавателями под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», – отметил Алексей Гордеев.

В экспедиции примут участие три учебно-парусных судна. Планируется, что «Паллада» выйдет из Владивостока 1 ноября, 6 декабря Калининград покинет «Крузенштерн», а еще через несколько дней – в зависимости от погоды – из Кронштадта отчалит «Седов».

Ожидается, что в феврале 2020 г. парусники сойдутся в антарктической части Атлантики – в районе островов Южная Георгия для совместного маневрирования, а затем продолжат следовать каждый своим путем. Для экипажа «Паллады» поход завершится в июне, для «Крузенштерна» в сентябре, а «Седов» вернется домой только через год – в декабре 2020 г.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал журналистам, что на маршруте следования судов запланировано более 40 заходов в порты иностранных государств. По традиции во время стоянки в портах будет объявлен «открытый борт», чтобы парусники смогли посетить все желающие.

Fishnews