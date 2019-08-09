09 августа 2019 года

Министерства приготовят «пряник» для бизнеса на Курилах

Премьер Дмитрий Медведев поручил проработать идею создания специального инструмента, который стимулирует бизнес на Курильских островах. Такая задача поставлена федеральным министерствам и правительству Сахалинской области.

На сайте Правительства РФ опубликованы решения по итогам совещания о социальном развитии центров экономического роста на Дальнем Востоке. Обсуждения провел 2 августа в Южно-Сахалинске премьер-министр Дмитрий Медведев.

В список задач вошло поручение по развитию Курил. Напомним, что на совещании врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил обнулить федеральные и региональные налоги на Курильских островах. Идея прорабатывается с вице-премьером – полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым, заявил глава региона. Предполагается, что такие изменения помогут привлечь инвесторов и развивать территории.

«Нам нужен специальный инструмент активизации бизнеса именно на этих островах. Они имеют особое значение для нашей страны. Я не предвосхищаю результаты, давайте рассмотрим имеющиеся предложения по поддержке бизнеса в этом регионе – Сахалинской области и в целом на Курильских островах», – прокомментировал Дмитрий Медведев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, председатель правительства поручил представить предложения по созданию специального инструмента активизации бизнеса на Курилах. Речь идет в том числе о мерах налогового стимулирования.

Задача поставлена Минфину, Минэкономразвития, Минвостокразвития и правительству Сахалинской области. Срок – до 2 сентября. До 16 августа в Правительство РФ должны быть направлены материалы по этому вопросу.

Fishnews