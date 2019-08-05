05 августа 2019 года

Бизнесу Курил могут «обнулить» налоги

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил освободить от федеральных и региональных налогов предпринимателей на Курильских островах. Инициативу одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Председатель правительства Дмитрий Медведев провел в Южно-Сахалинске совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. Во встрече приняли участие вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, федеральные министры и главы регионов.

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко выступил с предложением – «обнулить» федеральные и региональные налоги для предпринимателей на Курилах. Такую инициативу сейчас прорабатывает руководство региона совместно с Юрием Трутневым, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

«Это интересная инициатива. Курилы имеют особое значение для нашей страны, и нам нужен специальный инструмент активизации бизнеса на островах. Давайте рассмотрим имеющиеся предложения по поддержке бизнеса в Сахалинской области», – ответил Дмитрий Медведев.

Валерий Лимаренко подчеркнул, что обнуление налогов позволит привлечь инвесторов, создать множество высокооплачиваемых рабочих мест и дать толчок развитию островов. Сейчас на Курилах реализуются в том числе инвестпроекты в рыбной отрасли. Часть затрат предприятиям возместят субсидиями.

Fishnews