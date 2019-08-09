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На Северном бассейне «прибрежка» столкнулась с опасной ситуацией

Рыбная мука привела в суд

Регулирование прибрежного рыболовства не раз становилось причиной споров на совещаниях, судебных разбирательств и даже митингов. На этот раз перед предприятиями встает вопрос: что делать с отходами, возникающими на промысле.

В мае 2019 г. сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району составили протокол в отношении капитана рыбопромыслового судна в связи с тем, что при осуществлении прибрежного рыболовства была выпущена кормовая рыбная мука. Тем самым, как посчитали пограничники, были нарушены требования федерального закона о рыболовстве.

Напомним, что с 1 января 2019 г. «прибрежка» стала регулироваться по-новому. Теперь предусматривается, что уловы водных биоресурсов и произведенная из таких уловов ВБР продукция должны выгружаться только в живом, свежем и охлажденном виде. Законодатели, предусматривая такие требования, заявляли о необходимости обеспечить береговую переработку сырьем, а торговлю – качественным продуктом.

В отношении капитана был составлен протокол по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство).

Информация об этом содержится в постановлении Октябрьского районного суда Мурманска, сообщает корреспондент Fishnews.

Судно работало на основании разрешения на добычу, муку выгрузило в России, в порту Мурманск. Но суд посчитал, что капитан допустил нарушение, ведь «рыбная кормовая мука не относится к продукции в живом, свежем или охлажденном виде, произведенной из уловов водных биоресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного рыболовства».

В постановлении суда содержится отсылка к письму Росрыболовства: федеральное агентство указывало, что выпуск на судах рыбопромыслового флота из отходов производства кормовой рыбной муки и консервов из печени трески не является нарушением пункта 5 стати 20 закона о рыболовстве (там как раз и содержатся требования к «прибержке»). Ведомство просило прекратить производство по делу.

Однако судья не принял ссылку защитника на сообщение Росрыболовства, «поскольку, как следует из текста сообщения, Росрыболовство не осуществляет разъяснение законодательства РФ, толкование норм, терминов и понятий и в данном письме высказывает свою позицию».

Между тем, согласно положению о Росрыболовстве, ведомство имеет право давать юридическим и физическим лицам разъяснения, отнесенные к сфере его деятельности.

Суд не принял разъяснения представителя Баренцево-Беломорского теруправления Росрыболовства и ВНИРО, согласно которым кормовая рыбная мука производится из отходов.

Сейчас постановление обжаловано в Мурманском областном суде.

В законе о рыболовстве речь идет только о том, что делать при осуществлении «прибрежки» с уловами и продукцией из них, и нет ясности, как быть с отходами. Этот правовой пробел и стал основанием для претензий к рыбакам со сторону контролирующих органов, считают эксперты.

Они видят в этом деле опасный пример, который может нанести удар по прибрежному рыболовству. Рыбаки вынуждены будут избавляться от отходов, вместо того чтобы производить из них продукцию, ведь доставлять рыбные отходы вместе с «охлажденкой» для последующей переработки на берегу экономически нецелесообразно.

Fishnews

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НазадМетки: мурманскросрыболовство
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