09 августа 2019 года

Аквафермеры Вьетнама отказываются от «химии»

Во вьетнамской провинции Камау появились экологически чистые фермы, поочередно выращивающие креветок и рис на одной площади. Отказ от использования химикатов позволяет производить высококачественные продукты, повышая доходы фермеров.

Крестьяне в этой прибрежной провинции ранее освоили технологию выращивания креветки в засушливый сезон, а в сезон дождей - возделывания на тех же полях риса, сообщает корреспондент Fishnews. Теперь некоторые из таких ферм сводят практически к нулю использование химикатов, отмечает информагентство VietnamPlus.

С одного гектара площади крестьяне собирают 7 тонн риса и 40-50 тонн креветки. В настоящее время под экологически чистые фермы занято в общей сложности 120 га земли. Уже в сентябре эти площади будут расширены еще на 80 га.

В целом в Камау рис выращивают на площади в 85 тыс. га, а 281 тыс. га отдано под аквафермы по выращиванию креветки. Еще на 40 тыс. га раскинулись фермы по поочередному выращиванию креветки и риса, которые пока не перешли на высокие стандарты органического сельского хозяйства. Провинция производит 40% всей креветки в стране, или 30% всей креветки, идущей на экспорт. В натуральном выражении это 120 тыс. тонн.

Fishnews