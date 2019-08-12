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В Мильковском районе прошло совещание по вопросам защиты нерки реки Камчатка. Фото пресс-службы правительства региона

Нерке реки Камчатка готовят план спасения

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский провел совещание в Мильковском районе. На встрече вырабатывали совместные решения для увеличения популяции тихоокеанских лососей в реке Камчатка.

В совещании участвовали председатель регионального заксобрания Валерий Раенко, руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Александр Христенко, глава камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО) Нина Шпигальская, представители силовых, контрольно-надзорных органов и коренных малочисленных народов.

«Губернатор края озабочен состоянием запасов реки Камчатка, поэтому он дал поручение провести совещание, пригласить максимально широкий круг заинтересованных лиц и понять, почему в реке нет рыбы, какие есть недочеты в той работе, которая проводилась комиссией по регулированию добычи анадромных видов рыб и рыбопромышленниками в этом году. Волнение жителей Мильковского района можно понять, нужно сделать все возможное, чтобы они не остались без рыбы», – сказал, открывая совещание, Андрей Здетоветский.

Он напомнил, что для пропуска нерки на нерестилища региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб на достаточно длительный срок запрещала промысел в Камчатском заливе и реке Камчатка. В нее зашло порядка 250 тыс. особей, половина из которых – ранней формы. Но это все равно меньше необходимого количества, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Лосось идет «компактно»

Руководитель КамчатНИРО Нина Шпигальская сообщила, что сотрудники института ежегодно оценивают количество пропущенной на нерестилища рыбы, возрастную структуру подходов, численность поколений, собирают данные о биологических показателях тихоокеанских лососей. Ученые работают в Усть-Камчатском районе, в низовье реки, где сосредоточен промысел, и на озере Азабачьем, в котором нерка нерестится.

«На сегодняшний день мы отмечаем изменение биологических показателей лосося, неравномерное заполнение нерестилищ реки. Уже второй год мы наблюдаем достаточно краткосрочные подходы ранней нерки, очень компактный заход. В этом году он был зафиксирован только в середине второй декады июня, когда произошло относительно хорошее заполнение озера Азабачьего. При этом выше по течению реки поднялось крайне мало особей», – отметила Нина Шпигальская.

Зато особи поздней формы нерки, основной подход которых был в начале августа, предпочли не оставаться в озере и направились в сторону Мильково. Рыбу уже увидели у поселка Атласово, в скором времени она появится в реке у районного центра, но в объемах меньше обычного.

От соблазна избавят рыбинспекторы

«Ряд вопросов, которые были подняты, в том числе представителями КМНС, затрагивают интересы всех жителей Мильковского района. Главное - так продолжаться дальше не должно. Вылов рыбы для личного потребления, о котором говорили, приводит к бесконтрольному лову. Невозможно учесть, сколько поймано, когда сотни людей не в определенных местах, а по всей реке ведут вылов рыбы. Для многих это вызывает соблазн заниматься браконьерством», – сказал Валерий Раенко.

Чтобы не допустить нарушения закона, посты рыбоохраны скоро обещают развернуть в Мильковском районе.

Популяцию будут сохранять любой ценой

«Мы услышали мнение людей, мнение специалистов, в наш протокол мы включим все предложения, которые сегодня прозвучали. Задача – совместно с наукой, Росрыболовством и другими вовлеченными структурами оценить причины уменьшения объема захода нерки в реку Камчатка и разработать на следующий год мероприятия, которые позволят решить проблему. Губернатор Камчатского края, в случае если это будет необходимо для сохранения популяции лососей в реке, готов пойти на крайние меры и запретить там промысел. Но мы надеемся, что к следующей путине будут найдены пути, при которых к этой мере мы не прибегнем», – подвел итог глава регионального минрыбхоза.

Так, на протяжении всей лососевой путины этого года ученые вели гидрологические исследования. Им еще предстоит провести генетическую экспертизу зашедшей в реку и залив нерки, проанализировать динамику подходов. Ожидается, что после этого проблематика будет ясна до конца.

Fishnews

  • В Мильковском районе прошло совещание по вопросам защиты нерки реки Камчатка. Фото пресс-службы правительства региона
  • Провел встречу министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ. Фото пресс-службы правительства региона
  • В совещании приняли участие представители регионального заксобрания, Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, КамчатНИРО, силовых, контрольно-надзорных органов и коренных малочисленных народов. Фото пресс-службы правительства региона
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