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Исследование проведет Институт государственного и муниципального управления Высшей школы экономики. Фото пресс-службы ВШЭ

ВАРПЭ и Высшая школа экономики помогут «регуляторной гильотине»

Эксперты ВШЭ при содействии Всероссийской ассоциации рыбопромышленников собираются изучить, во сколько отрасли обходится исполнение тех или иных регуляторных требований. Проект запланирован в рамках реформы контроля и надзора, предусмотренной Правительством РФ.

Исследование, позволяющее подготовить обоснованные предложения по улучшению регулирования в рыбной отрасли, проведет Институт государственного и муниципального управления Высшей школы экономики. Содействие экспертам ВШЭ будет оказывать Всероссийская ассоциация рыбопромышленников. Работа запланирована на 2019–2020 гг.

Предполагается, что результаты исследований помогут в реформе контроля и надзора, объявленной на федеральном уровне. Напомним, что по поручению президента с 1 января 2021 г. все требования, соблюдение которых проверяется при госконтроле, должны быть отменены. Предполагается, что им на смену придут современные нормы с учетом оценки рисков. Такой механизм получил название «регуляторной гильотины».

В 2018 г. эксперты Высшей школы экономики при содействии ВАРПЭ уже исследовали регуляторную политику в российском рыбном хозяйстве. Результаты были представлены в июле 2019 г. на конференции, которую ассоциация организовала в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.

Было отобрано и проанализировано 66 нормативных правовых актов. В 55 из них обнаружено в общей сложности 550 обременений.

Теперь планируется новый проект. Он включает два этапа. Первый нацелен на разработку методического подхода к измерению регуляторных затрат в отрасли. Причем речь идет о подходе, совместимом с методикой реализации механизма «регуляторной гильотины». Второй этап предусматривает эмпирические обследования рыбопромышленных предприятий, экспертные панели, взаимодействие с рабочей группой «Рыболовство» по реализации механизма «гильотины».

Обсудить предварительные результаты исследований планируется в декабре 2019 г. на площадке ВШЭ. Итоговые результаты, в том числе предложения для дерегулирования в отрасли, будут представлены на ежегодной Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса весной 2020 г. в Москве, сообщили Fishnews в пресс-службе Высшей школы экономики.

«ВАРПЭ уже не первый год работает с ведущими исследовательскими центрами страны, такими как ВШЭ и ВЦИОМ. Эти проекты важны для поиска эффективных путей взаимодействия между всеми участниками рынка, - прокомментировал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев. - Что же касается применения механизма «регуляторная гильотина» в сфере рыболовства – это одно из приоритетных направлений ВАРПЭ, поэтому мы окажем специалистам Высшей школы экономики необходимую помощь и предоставим всю доступную нам информацию для проведения исследования».

Fishnews

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