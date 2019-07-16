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О результатах исследования ВАРПЭ по регуляторной политике рассказали на конференции в Санкт-Петербурге

Отрасль отправит лишние требования на «гильотину»

Аналитики Высшей школы экономики совместно с ВАРПЭ продолжат работать над решением проблем контрольно-надзорной деятельности в рыбной отрасли. Исследование уже позволило выявить болевые точки.

Облик контроля и надзора в стране власти обещают изменить с помощью механизма «регуляторной гильотины». По поручению президента, с 1 января 2021 г. все требования, соблюдение которых проверяется при госконтроле, должны быть отменены. Предполагается, что им на смену придут современные нормы с учетом оценки рисков.

В 2018 г. эксперты Высшей школы экономики при содействии ВАРПЭ исследовали регуляторную политику в российском рыбном хозяйстве. Оценить ситуацию в отрасли аналитикам помогали глубинные интервью, экспертные панели и изучение зарубежного опыта.

О результатах исследования директор Центра оценки регулирующего воздействия ВШЭ Даниил Цыганков рассказал в Санкт-Петербурге на конференции «Стоимость рыбной отрасли: как оценить эффективность использования бизнесом общенационального ресурса».

Было отобрано и проанализировано 66 нормативных правовых актов. В 55 из них обнаружено в общей сложности 550 обременений. 16% из них касаются транспортной безопасности.

Представитель Высшей школы экономики продемонстрировал на слайдах ситуацию с контролем судов до выхода из порта и при возвращении с уловом. «Мы видим, что вокруг одного судна, капитана, его команды очень большое количество проверяющих органов, требований», - обратил внимание Даниил Цыганков.

Сами рыбохозяйственные предприятия выделяют три направления регулирования, которые оказывают наиболее сильное обременяющее воздействие на отрасль, рассказали Fishnews о результатах исследования в ВАРПЭ. Это доставка и перегрузка уловов, выход в море и прибытие в порт, ветеринарный контроль и надзор, транспортная безопасность. Всего по этим трем видам регулирования убытки предприятий превышают 16-17 млрд рублей в год, привели данные анализа в ассоциации.

На конференции Даниил Цыганков сообщил о шагах, которые предпринимаются на государственном уровне в рамках реформирования контроля и надзора. Планируется выход специального закона «О государственном контроле (надзоре)», закона «Об обязательных требованиях», переиздание Кодекса об административных правонарушениях.

Недавно премьер Дмитрий Медведев утвердил перечень органов власти и видов контроля, в отношении которых механизм «регуляторной гильотины» будет использоваться в первую очередь.

Даниил Цыганков обратил внимание, что сейчас прорабатывается вопрос: насколько общий формат «гильотины» подходит для некоторых видов контроля. В поле дискуссий попал и контроль рыболовства в морских водах, осуществляемый погранслужбой ФСБ. До 8 августа Минэкономразвития, Минюст и Аналитический центр при правительстве РФ собирают комментарии по этому поводу, сообщил представитель Высшей школы экономики.

Для реализации механизма «гильотины» определен перечень рабочих групп по сферам деятельности федеральных ведомств. Среди них и Росрыболовство, обратил внимание Даниил Цыганков. Он сообщил, что эксперты планируют продолжить совместную работу с ВАРПЭ в области регуляторики.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев отметил, что острая регуляторная неразбериха – важнейшая проблема для отрасли, способная влиять в том числе и на ее капитализацию.

Конференция «Стоимость рыбной отрасли: как оценить эффективность использования бизнесом общенационального ресурса» прошла в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге. Организаторами конференции выступили ВАРПЭ, Росрыболовство, Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). В обсуждениях участвовал заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Fishnews

  • О результатах исследования ВАРПЭ по регуляторной политике рассказали на конференции в Санкт-Петербурге
  • На слайдах продемонстрировали ситуацию с контролем судов до выхода из порта и при возвращении с уловом
  • О результатах исследования ВАРПЭ по регуляторной политике рассказали на конференции в Санкт-Петербурге
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