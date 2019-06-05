05 июня 2019 года

Дмитрий Медведев определил график для «регуляторной гильотины»

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план по реализации механизма «регуляторной гильотины», призванной расчистить поле требований для бизнеса. Новый проект закона о госконтроле (надзоре) должен быть внесен в Госдуму в сентябре.

Дорожная карта по реализации механизма «регуляторной гильотины» предусматривает график подготовки ряда правовых актов. Так, для федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» предусматриваются следующие сроки: июнь – обсуждение проекта с экспертным и бизнес-сообществом, внесение в правительство, сентябрь – внесение в Госдуму.

Предполагается, что новый закон поможет повысить эффективность госконтроля и снизить административный пресс на хозяйствующие субъекты и граждан, сообщает корреспондент Fishnews.

В первом чтении законопроект о государственном контроле был принят в феврале 2018 г., затем решено было пересмотреть документ. «В некотором смысле мне та редакция законопроекта напоминала какой-то программный документ, учебник в области контроля и надзора. Сейчас мы хотим, чтобы этот закон приобрел юридически отточенную форму», - комментировал вице-премьер – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

В мае Минэкономразвития разметило новую редакцию проекта закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на портале regulation.gov.ru.

Планируется актуализировать и систематизировать обязательные требования. Специальный федеральный закон – «Об обязательных требованиях» - власти рассчитывают обсудить с экспертным и бизнес-сообществом в июне, в июле – внести проект в правительство, в октябре – в Думу.

Также предполагается принятие федеральных законов, которые устанавливают обязательные требования в отдельных сферах или вносят изменения в законодательство для систематизации обязательных требований. Внести такие проекты в правительство планируется в ноябре-декабре.

Дорожная карта предусматривает и принятие правительственных постановлений о признании утратившими силу с 1 января 2021 г. принятых ранее нормативно-правовых актов правительства РФ; об отмене нормативных правовых актов, а также нормативных документов федеральных органов исполнительной власти; признании утратившими силу нормативных актов РСФСР; признании не действующими в России нормативных правовых актов СССР.

Напомним, что поручение о «регуляторной гильотине» дал президент Владимир Путин. С 1 января 2021 г. все требования, соблюдение которых проверяется при госконтроле, должны быть отменены. Им на смену должны прийти современные нормы с учетом риск-ориентированного принципа.

Fishnews