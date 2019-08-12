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Свежая рыба на заводе на острове Кунашир

О годовых уловах Сахалина и Курил рассказала наука

Краткий анализ вылова морских и прибрежных биоресурсов в Сахалино-Курильском регионе за 2018 г. опубликовал СахНИРО. По данным института, было добыто (за исключением лососей) 656,4 тыс. тонн – на 20% выше уровня предыдущего года.

Показатели выросли везде

По сравнению с аналогичными данными за 2017 г. прирост составил 20%, или 131,5 тыс. тонн. А по отношению к позапрошлому году прибавка получилась еще больше - 29,3%, или 192,1 тыс. тонн.

Распределение вылова по отдельным промысловым зонам и подзонам традиционно было неравномерным. В 2018 г. наибольшая доля - 41,53%, или 272,63 тыс. тонн, была освоена в Южно-Курильской зоне. Годовой вылов в Северо-Курильской зоне был несколько ниже и составил 224 тыс. тонн, или 34,13 %. В Восточно-Сахалинской подзоне добыто еще меньше: 131,87, или 20,09%. В Западно-Сахалинской подзоне - только 27,9 тыс. тонн, или 4,25%. Тем не менее в отчетном году вылов во всех промысловых районах Сахалина и Курильских островов был больше, чем в 2017 г., отметили в институте.

По данным СахНИРО, основную роль в суммарном вылове играли морские виды рыб, доля которых составила 75,35%, или 494,62 тыс. тонн. Существенна была также доля морских промысловых беспозвоночных – 16,37% (107,47 тыс. тонн). Прибрежные уловы были гораздо меньше: 23,34 тыс. тонн (3,56%) рыб, 30,97 тыс. тонн (4,72%) промысловых беспозвоночных и водорослей, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Рыба

Больше всего рыбы добыли в Южно-Курильской зоне - 248,11 тыс. тонн, или 50,17%. В Северо-Курильской зоне вылов был почти вдвое ниже -134,9 тыс. тонн, или 27,27%. Еще меньше освоили в Восточно-Сахалинской подзоне - 108 тыс. тонн, или 21,84%. Самый низкий показатель отмечен в Западно-Сахалинской подзоне - 3,6 тыс. тонн, или 0,72%.

Основная доля приходится на минтай. Его годовые уловы достигали у Восточного Сахалина 104,7 тыс. тонн, у Северных Курил - 102,2 тыс. тонн. Сравнительно высокий вылов минтая был и на Южных Курилах – почти 70 тыс. тонн.

В этой же зоне в 2018 г., а также в прилегающих районах северо-западной части Тихого океана был организован интенсивный промысел пелагических субтропических рыб: японской скумбрии и дальневосточной сардины (иваси). Их суммарный вылов вместе с сайрой составил 169,5 тыс. тонн, более чем вдвое превысив результат 2017 г.

Существенны были также уловы трески, камбалы, одноперых терпугов, их освоение по отдельным районам колебалось в пределах от 1 до 11,5 тыс. тонн. В Северо-Курильской зоне немало добыли морских окуней – 2,7 тыс. тонн. Там же поймали 3,7 тыс. тонн бычков, у Восточного Сахалина - 1 тыс. тонн. Уловы остальных рыб (скатов, палтусов, шипощеков и других) колебались по районам от нескольких десятков тонн до 0,2 тыс. тонн.

Прибрежные виды рыб в основном добывали в Восточно-Сахалинской и Западно-Сахалинской подзонах - 2,7 и 40,87% соответственно, у Южных Курил было освоено менее 6,5% от общего объема. У восточного побережья Сахалина наиболее высокие уловы получены дальневосточной мойве (4,7 тыс. тонн) и дальневосточной наваге (4,2 тыс. тонн). Увеличилась также добыча тихоокеанской сельди по сравнению с предыдущим годом (до 2 тыс. тонн вместо 1,5 тыс. тонн). У Западного Сахалина лидирующую позицию по вылову в прибрежье в 2018 г. также заняла мойва с новым рекордным уловом – 7,44 тыс. тонн, на втором месте навага (1,6 тыс. тонн). На Южных Курилах, как обычно, больше всего взяли наваги – 1,4 тыс. тонн.

Беспозвоночные

По промысловым беспозвоночным наибольший вылов был получен в Северо-Курильской зоне (78,6 тыс. тонн, или 73,14%). В Восточно-Сахалинской подзоне, у Западного Сахалина и на Южных Курилах этих ВБР добыли примерно одинаково: 10,12 тыс. тонн, 8,9 тыс. тонн и 9,85 тыс. тонн, или 9,42%, 8,28% и 9,16%.

Больше всего из беспозвоночных поймали кальмаров - почти 78 тыс. тонн в Северо-Курильской зоне. Немало тихоокеанского кальмара выловили у Южных Курил – 8,3 тыс. тонн, а также у Западного Сахалина – 4,4 тыс. тонн. У Восточного Сахалина освоили свыше 5 тыс. тонн краба-стригуна ангулятуса и более 1,5 тыс. тонн краба-стригуна опилио. Существенны были также уловы кукумарии японской в Восточно-Сахалинской подзоне (2,4 тыс. тонн), у западного Сахалина (1,25 тыс. тонн) и на Южных Курилах (1,24 тыс. тонн), а также северной креветки в Западно-Сахалинской подзоне (1,45 тыс. тонн). Годовые уловы остальных объектов были заметно ниже и колебались от нескольких тонн (песчаный осьминог – 7 тонн) до нескольких сотен тонн (гребенчатая креветка – 661 тонна).

В прибрежном мелководье основной вылов промысловых беспозвоночных и водорослей пришелся на Южно-Курильскую зону: 13,17 тыс. тонн, или 42,52%. Существенная доля освоена на Северных Курилах: почти 10,5 тыс. тонн, или 33,91%. В Западно-Сахалинской подзоне добыли без малого 6 тыс. тонн, или почти 19%. Наименьшие показатели отмечены в Восточно-Сахалинской подзоне: 1,43 тыс. тонн, или 4,62%.

У Южных Курил больше всего взяли красной водоросли анфельции (6,42 тыс. тонн) и морских ежей (немногим более 6 тыс. тонн). Заметны были также уловы спизулы (0,38 тыс. тонн) и приморского гребешка (0,27 тыс. тонн). На Северных Курилах весь вылов обеспечили гребешки-хламисы. У Западного Сахалина первенство пришлось на ламинариевые водоросли (почти 5 тыс. тонн), более 0,5 тыс. тонн освоили морских ежей и 0,40 тыс. тонн корбикулы японской. У Восточного Сахалина по объемам освоения также лидировала морская капуста (ламинария японская) – более 0,8 тыс. тонн, заметны были уловы приморского гребешка – около 0,30 тыс. тонн, и спизулы – 0,17 тыс. тонн.

Тенденции

Ученые констатируют, что основной вклад в общий вылов, как и в предыдущие годы, внес минтай – 277,7 тыс. тонн. Его запасы в большинстве районов сохраняются на сравнительно высоком уровне. Уловы трески и камбал также остаются относительно стабильными, хотя имеют место некоторые межгодовые изменения их численности, что отражается на добываемых объемах. Вылов северного одноперого терпуга у Северных Курил на протяжении последних лет остается низким по сравнению с периодом 1990-х –2000-х гг. Это обусловлено существенным сокращением запасов, вероятнее всего, из-за изменения климата.

В связи с ростом запасов скумбрии и тихоокеанской популяции иваси в последние годы у Южных Курил в теплое время года продолжается формирование крупных нагульных скоплений, которые пригодных для специализированного промысла. Результаты третьего сезона пелагической путины были более чем успешными, а их суммарный вылов более чем вдвое превысил показатель 2017 г. Добыча сардины и скумбрии в ходе трех прошедших путин свидетельствует об устойчивом характере формирования сырьевой базы промысла этих рыб в дальневосточной ИЭЗ России и прилежащих акваториях северо-западной части Тихого океана, отмечают в СахНИРО. Ученые обращают внимание на перспективность организации и проведения экспедиций по этим объектам.

Однако отечественные уловы сайры остаются в последние годы весьма низкими, менее 10% от возможного (рекомендованного) изъятия. Специалисты подчеркивают, что малые объемы добычи не связаны с состоянием запасов, а обусловлены рядом организационных причин: преимущественным распределением нагульных скоплений в открытых водах, проблемами рынка сбыта, трудностями с поиском скоплений этой рыбы и другими вопросами.

В последние годы существенно активизировался промысел дальневосточной мойвы, добыча которой осуществляется в весенний период у берегов Сахалина. Суммарная величина вылова в обеих промысловых подзонах в 2018 г. составила почти 12,1 тыс. тонн.

Этот результат не только превысил показатель 2017 г. почти на 29 %, но и превзошел рекорд по мойве в Приморье –10 тыс. тонн в далекие 1940-е гг. Рост уловов мойвы у сахалинских берегов обусловлен начавшимся подъемом численности этой рыбы, вызванным наступлением очередной климатической эпохи, уверены в СахНИРО. Немаловажную роль, по мнению ученых, сыграла и сформировавшаяся рыночная конъюнктура.

Среди промысловых беспозвоночных Сахалино-Курильского региона пальму первенства по добыче в последние годы оставляют за собой кальмары. Стабильно высокий вылов достигается на скоплениях гребешков-хламисов у Северных Курил, морских ежей на Южных Курилах, краба-стригуна ангулятуса у Восточного Сахалина, кукумарии японской во всех основных районах ее добычи, северной и гребенчатой креветок в Западно-Сахалинской подзоне. В филиале отмечают успешное возобновление промысла краба-стригуна опилио в Восточно-Сахалинской подзоне после периода запрета, а также продолжающийся лов тихоокеанского кальмара и углохвостой креветки у Западного Сахалина. В институте обратили внимание на активизацию добычи ламинарии японской у западного и южного побережий Сахалина и возобновившейся промысел анфельции на Южных Курилах.

Специалисты подчеркивают, что сокращение уловов одних видов (одноперых терпугов, камбалы, наваги), также как и увеличение добычи ряда других (иваси, скумбрии, дальневосточной мойвы) связано с изменениями численности. Ученые полагают, что, несмотря на значительное снижение численности отдельных видов, широкий спектр и видовое обилие промысловых гидробионтов Сахалина и Курил позволяет сохранять сырьевую базу рыболовства этого региона в сравнительно стабильном состоянии и ежегодно достигать достаточно солидных величин добычи (вместе с лососями до 0,8 млн тонн и более).

Fishnews

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