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Глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ озвучил российскую позицию в переговорах с Японией по Курилам. Фото пресс-службы министерства

Сергей Лавров озвучил позиции России по Курилам

Для продвижения в переговорах о судьбе Хабомаи и Шикотана Япония должна выполнить ряд условий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В МИД РФ указали на «нечистоплотную интерпретацию» некоторыми СМИ слов главы ведомства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, министр иностранных дел Сергей Лавров, сославшись на позицию президента РФ Владимира Путина, отметил, что Россия является «государством-продолжателем» СССР. «Поэтому те международные обязательства, которые брал на себя Советский Союз, мы переподтвердили и готовы выполнять, – сказал глава внешнеполитического ведомства. – В том числе Совместную декларацию СССР и Японии 1956 года».

Он напомнил, что согласно декларации, «исходя из доброжелательного отношения к Японии, учитывая интересы японского народа», Советский Союз готов после заключения мирного договора «в качестве жеста доброй воли» передать Японии острова Хабомаи и Шикотан. «Именно после заключения мирного договора», – подчеркнул министр.

Сергей Лавров упомянул, что в декабре 2016 г. Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ «договорились активизировать» переговоры. Глава МИД РФ озвучил российскую позицию: «рассмотрение вопроса не о возвращении, а о передаче в духе доброй воли двух этих островов» возможно только после подписания мирного договора, в котором Япония признает итоги Второй мировой войны. «Пока все упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны, что препятствует подписанию мирного договора», – сказал Сергей Лавров.

Министр также обратил внимание на проблемы в развитии совместной хозяйственной деятельности России и Японии на четырех южнокурильских островах. Он подчеркнул, что эта деятельность должна основываться на российском законодательстве. «Мы не можем согласиться с идеей, чтобы на нашей территории ввести некую юрисдикцию, которая не будет опираться на российское законодательство», – сказал Сергей Лавров.

Позднее в аккаунте министерства иностранных дел на «Фейсбуке» появился комментарий о «нечистоплотной интерпретации» в некоторых СМИ слов Сергея Лаврова. «Российская сторона твердо придерживается позиции, что продвижение в данном вопросе возможно лишь при условии признания японской стороной в полном объеме итогов Второй мировой войны», – заявили в МИД.

Fishnews

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