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Врио губернатора Мурманской области Андрей ЧИБИС на встрече с коллективом ПИНРО. Фото пресс-службы правительства региона

Андрей Чибис обещал защиту ПИНРО

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис пообещал, что региональное правительство будет защищать интересы ПИНРО и его коллектива. Заявление было сделано в связи с реорганизацией института.

«ПИНРО с его 98-летней историей – одно из ключевых научных учреждений не только нашей области, но и страны. Регион будет лоббистом и защитником интересов и коллектива, и самого учреждения. В ближайшую неделю мы составим четкую программу совместных действий. Для нас принципиально важно дать возможность развития каждому научному сотруднику», – подчеркнул Андрей Чибис после посещения Полярного филиала ВНИРО и встречи с его коллективом.

Напомним, что 4 июня в ответ на проводимую масштабную реорганизацию рыбохозяйственной науки заведующие научных подразделений ПИНРО и их заместители направили обращение руководству ВНИРО, Росрыболовства и Минсельхоза. По мнению авторов письма, кризисную ситуацию создало новое штатное расписание.

«Все научные сотрудники разных категорий без ученой степени во всех научных подразделениях будут переведены в некие специалисты разных категорий. В ПИНРО из нынешних примерно 130 научных сотрудников останется всего около 30 при общей численности ПИНРО около 500 человек», – комментировали обращение в филиале.

По информации Fishnews, к настоящему времени некоторым бывшим научным сотрудникам, переведенным в специалисты, повысили категорию (например, до «старшего специалиста» или «ведущего специалиста»), а несколько сотрудников покинули филиал. Сменилось и руководство института.

Отметим, что 8 сентября в Мурманской области должны пройти выборы губернатора.

Fishnews

  • Врио губернатора Мурманской области Андрей ЧИБИС на встрече с коллективом ПИНРО. Фото пресс-службы правительства региона
  • Врио губернатора Мурманской области Андрей ЧИБИС поселил Полярный филиал ВНИРО. Фото пресс-службы правительства региона
  • Глава региона провел встречу с коллективом ПИНРО. Фото пресс-службы правительства Мурманской области
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