21 августа 2019 года

Правила на осеннюю путину рассмотрят в Хабаровске

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук обсудит в Хабаровском крае вопросы лососевой путины. В ближайшее время предприятия должны приступить к промыслу осенней кеты в бассейне Амура.

В преддверии открытия кетовой путины на Амуре и в лимане замглавы Росрыболовства Петр Савчук посетит с рабочей поездкой Хабаровский край. Предполагается, что в рассмотрении вопросов организации промысла примут участие наука, региональные власти, представители рыбопромышленных предприятий.

Согласно стратегии промысла лососей, лов осенней кеты на реке Амур и в Амурском лимане должен открыться 25 августа. Планируется, что краевая комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб примет решение по организации промысла на заседании 21 августа, сообщает корреспондент Fishnews.

Ранее предприятия выражали обеспокоенность по поводу задержек в работе комиссии по анадромным: несвоевременное принятие решений приводит к потерям для рыбаков.

В режиме промышленного рыболовства, спортивно-любительского лова в северной части лимана и бассейне Амура предполагается освоить около 12 834 тонн осенней кеты, в режиме традиционного рыболовства КМНС – 2014 тонн. Для промрыболовства и организации любительской рыбалки в южной части лимана определено 952 тонны осенней кеты, для традиционного промысла – около 36 тонн.

Fishnews