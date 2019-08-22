22 августа 2019 года

Определились участники аукциона по скумбрии в зоне Японии

Комиссия Росрыболовства рассмотрела заявки от желающих участвовать в аукционе по распределению долей квот добычи скумбрии и сардины-иваси в японской зоне. Ранее внимание отраслевого сообщества привлекли начальные цены лотов на этих торгах.

О проведении торгов по распределению квот добычи сардины-иваси и скумбрии в исключительной экономзоне Японии Росрыболовство объявило в июле. Было предложено 29 лотов: 15 долей квот вылова скумбрии и 14 – сардины-иваси. Речь идет о 100% объемов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на доли квот вылова скумбрии заявились компании «Тралфлот» (зарегистрирована в Хабаровском крае) и «Магадантралфлот» (регистрация на Камчатке). Как следует из протокола комиссии, они изъявили желание принять участие в торгах по всем долям квот на вылов скумбрии. По двум лотам поступило только по одной заявке, и аукцион по этим лотам признан несостоявшимся.

Заключить договор на долю квоты вылова иваси в 7,14% будет предложено «Магадантралфлоту», на долю в 7,18% – «Тралфлоту», говорится в протоколе. Они могут стать обладателями лимитов по начальной цене. Для доли в 7,14% это около 81,8 млн рублей, для доли в 7,18% – около 82,2 млн рублей.

По остальным 12 долям квот вылова сардины-иваси заявок не поступило, и аукцион по этим лотам также признан несостоявшимся.

По правилам, если право на заключение договора не продано на аукционе, начальная цена при проведении повторной процедуры может быть снижена не более чем на 10% по решению организатора торгов.

Торги по долям квот добычи скумбрии запланированы на 27 августа.

Руководитель отраслевых объединений отмечали: начальные цены лотов сильно завышены, тем более что договоры будут заключаться на промысел в зоне другого государства.

Fishnews