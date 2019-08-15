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Российские рыбаки активно развивают промысел иваси и скумбрии

Аукцион по скумбрии и иваси удивил ценой

Промысел скумбрии и сардины-иваси в зоне Японии, позволявший российским рыбакам увеличивать объемы вылова, может оказаться под угрозой, считают руководители отраслевых ассоциаций.

Тема доступа российских судов на промысел иваси и скумбрии в зону Японии вызвала резонанс в СМИ. Напомним, что Росрыболовство планирует с 27 по 28 августа провести аукцион по распределению долей квот вылова этих ресурсов. Речь идет о 100% объемов.

Начальная цена доли квоты добычи скумбрии в 6,66% (как указано в аукционной документации, это 3 429,9 тонны по объемам 2019 г.) составляет свыше 382,6 млн рублей. Лот в 7,14% по сардине (785,4 тонны) оценен в 81,8 млн рублей.

При определении начальной цены Росрыболовство должно руководствоваться методикой, утвержденной приказом Минсельхоза от 25 октября 2018 г. № 479. При расчетах учитывается среднее арифметическое значение цены на тонну в год, предшествующий году подготовки аукционной документации. При этом, согласно приказу, нужно исходить из данных российских и зарубежных ресурсов в интернете, на которых публикуются сведения о рыночных ценах и торгах водными биоресурсами.

Опрошенные Fishnews представители рыбной промышленности считают, что начальные цены для торгов по скумбрии и иваси сильно завышены – вряд ли найдутся компании, которые захотят участвовать в аукционе.

Рыба, право на добычу которой выставлено на торги, позиционируется как народная, но с таким подходом к аукциону возникает вопрос: какой будет цена для конечного потребителя, отмечает президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

Руководители отраслевых ассоциаций обращают внимание, что договоры планируется заключить на период до конца 2033 г., однако речь идет о промысле в зоне другого государства. Никто не может гарантировать, на каких условиях смогут в дальнейшем работать в японских водах российские рыбаки, комментирует президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

«Ресурс привлекательный, но не на таких условиях: цена просто всех ошарашила, – рассказал Вячеслав Бычков. – Когда есть неопределенность, хозяйствующий субъект начинает оценивать риски. В этой ситуации их целый набор».

Рыбопромышленники отмечают, что российские пользователи год от года стремительно наращивают объемы добычи иваси. По логике, при таком предложении нет предпосылок, что цена на рынке будет расти. И этот момент нужно было бы учитывать при организации аукциона.

В письме Нацрыбресурса, размещенном на сайте торгов, (датировано июнем 2019 г.) говорится, что прогнозируется снижение первичных цен у добывающих компаний и оптовых цен во Владивостоке и в районах промысла. Отмечено, что такие выводы сделаны с учетом ожидаемого увеличения вылова скумбрии и иваси в 2019 г., а также укрепления курса рубля.

Опрошенные руководители ассоциаций считают, что в случае с этим ресурсом разумнее было бы использовать «олимпийскую систему». Если и проводить аукцион, то выставлять на торги стоило бы не конкретные доли квот, а возможность судов работать в зоне Японии и для победителей определить «олимпийский принцип», высказал мнение президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Fishnews

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