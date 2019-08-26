26 августа 2019 года

Не все иностранцы оценили российское гостеприимство

Погранслужба отчиталась о контроле за иностранными судами, массово укрывавшимися в водах Приморья от тайфуна «Кроса». Во время непогоды за попытки незаконного промысла в российских водах задержаны свыше 150 иностранных граждан.

«В то время как большая часть моряков искала укрытия от непогоды в бухтах Приморья, их недобропорядочные соотечественники попытались воспользоваться погодными условиями для расхищения водных биоресурсов», – заявили Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

В отношении 4 капитанов-иностранцев возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 253 УК РФ (нарушение законодательства о континентальном шельфе и об исключительной экономзоне России).

В общей сложности пограничники проконтролировали пребывание и своевременное убытие за пределы российской акватории свыше 500 иностранных судов, говорится в пресс-релизе погрануправления.

Приморские СМИ, напомним, сообщали о массовом присутствии шхун КНДР в российских водах.

Проблема незаконного промысла судов Северной Кореи сохраняет актуальность, для ее решения нужны совместные меры межгосударственного характера, заявили в Пограничной службе ФСБ России в апреле 2019 г.

Fishnews