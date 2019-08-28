28 августа 2019 года

Ученые заглянули в глубины Тихого океана

Совместная экспедиция специалистов ТИНРО и ДВО РАН провела комплексные исследования донной фауны в районе Императорского хребта в Тихом океане. Для подводных наблюдений использовался глубоководный аппарат Comanche.

НИС «Академик Лаврентьев» почти два месяца выполняло исследования в районе подводных возвышенностей Императорского хребта. В рейсе участвовали специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) и Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН в рамках соглашения между Российской академией наук и Росрыболовством.

В задачу ученых входило комплексное изучение морской фауны, в первую очередь глубоководных сообществ и среды их обитания в Японском море и в открытых водах Тихого океана (конвенционном районе). Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО, участники экспедиции взяли серию проб воды и донных отложений для определения концентраций биогенных элементов и микроэлементов. Это позволит понять, насколько условия обитания в исследуемом районе благоприятны для различных типов гидробионтов.

Для подводных наблюдений за животным миром Императорского хребта на глубинах от 380 до 2700 м ученые использовали глубоководный комплекс Comanche. Аппарат работал на подводных поднятиях Суико, Коко и горах Один, Нинтоко, Джинго. Основной целью сотрудников РАН были коралловые сообщества, а представителей ТИНРО — промысловые объекты. Всего в ходе рейса было отмечено 29 видов ихтиофауны и шесть видов беспозвоночных.

Наблюдателям встречались единичные экземпляры макрурусов, солнечника и кабан-рыбы, однако промысловых скоплений Comanche не обнаружил. По мнению ученых, это отчасти связано с сезоном работ, поскольку молодь рыб в это время обитает в пелагиали и спускается к подводным горам после достижения определенных размеров. Кроме того, аппарат не предназначен для методики учета промысловых объектов на обширных участках.

В задачи специалистов ТИНРО также входило визуальное наблюдение за морскими птицами и млекопитающими и учет таких животных.

Fishnews