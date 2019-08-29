29 августа 2019 года

ЕАЭС и Иран готовятся предоставить друг другу торговые преференции

Евразийский экономический союз и Иран завершили процедуры для вступления в силу Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли. Документ начнет действовать 27 октября.

Нотами о завершении процедур 28 августа обменялись председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и чрезвычайный и полномочный посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении тесного взаимодействия, в том числе направленного на реализацию соглашения, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК. Так, уже начат диалог об углублении сотрудничества между таможенными службами. Кроме того, согласовывается формат работы бизнес-диалога, создание которого предусмотрено соглашением.

Зону свободной торговли с Ираном создают в два этапа. Первый – временное соглашение. За три года его действия стороны планируют договориться по полноформатному соглашению о ЗСТ. Россия ратифицировала временное соглашение в конце ноября.

Договор предусматривает первоочередной перечень товаров, по которым ввозные пошлины во взаимной торговле будут снижены или устранены после вступления документа в силу. В список тарифных обязательств ЕАЭС вошли в том числе лососевые и креветки.

Fishnews