30 августа 2019 года

Южно-Курильский рыбокомбинат развивает береговую базу

Южно-Курильский рыбокомбинат продолжает реализацию масштабной инвестиционной программы. Для того чтобы обеспечивать бесперебойную работу береговых производств, компания приступила к строительству собственного энергоузла.

Инвестиционная программа Южно-Курильского рыбокомбината включает три ключевых направления, рассказал Fishnews генеральный директор компании Константин Коробков. Это модернизация береговой перерабатывающей базы, запуск завода по производству рыбной муки и рыбьего жира, организация работы рыбоводного завода.

«Проекты по развитию береговой переработки требуют бесперебойного энергообеспечения. В связи с этим мы приступили в этом году к проектированию и строительству собственного заводского энергетического узла. Рассчитываем запустить его в 2020 году», - сообщил руководитель компании.

Проблема энергообеспечения на отдаленном острове остается острой для инвесторов. «Пока между федеральными инвестиционными проектами и муниципальными реалиями существует разрыв», - рассказал Константин Коробков.

Компания также продолжает реализацию логистического проекта - организации контейнерных перевозок рыбопродукции через Кунашир. Все цепочки инвестиционной программы состыкованы между собой: наращивание добычи увязано с увеличением объемов производства продукции. Рост грузооборота требует развития контейнерного терминала.

Fishnews