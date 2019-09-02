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Обращение к главе государства подписали более 163 тыс. россиян. Фото пресс-службы Greenpeace

Экологи празднуют победу в «битве» за прибрежные леса

Минприроды поручило Рослесхозу сохранить существующие нерестоохранные полосы, заявили в Greenpeace. Ранее экологические организации обратили внимание президента на проблему с новым законом о «защитных лесах».

Поправки к Лесному кодексу вступили в силу 1 июля. По мнению экологов, эти изменения, лишающие леса вдоль нерестовых водоемов охранного статуса, ставили под угрозу будущее ценных видов рыб и 50 млн га лесов.

26 июня представители Greenpeace и WWF передали в администрацию президента Владимира Путина петицию с более чем 163 тыс. подписей граждан, обеспокоенных судьбой лесов и рек. В письме собрали предложения по защите нерестоохранных полос.

По информации Greenpeace, обращение передали в профильное ведомство - Минприроды - и в результате все предложения экологов приняли.

«Минприроды поручило Рослесхозу сохранить существующие нерестоохранные полосы. Их не отменят и не сократят, пока не установят рыбоохранные зоны и рыбохозяйственные заповедные зоны. Новое зонирование не предполагает сокращения площади защитных лесов вдоль нерестовых водоемов. Название поменяется, но промышленная вырубка в таких лесах будет по-прежнему запрещена», - сообщили Fishnews в пресс-службе природоохранной организации.

Новое зонирование проработают в Дальневосточном федеральном округе, а затем технологию перенесут на остальные регионы, отмечают в Greenpeace. По мнению экологов, если это действительно сделают, то проблему сохранения нерестоохранных полос удастся полностью решить.

Fishnews

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