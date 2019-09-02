02 сентября 2019 года

ПОЛИСАРИО попенял Японии на лов у Западной Сахары

Генсек Фронта ПОЛИСАРИО Ибрагим Гали выразил сожаление относительно промысла японских судов у берегов Западной Сахары. Глава частично признанного государства охарактеризовал происходящее как причастность Японии к незаконной эксплуатации сахарских рыбных ресурсов.

Свое заявление Генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО, президент Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) Ибрагим Гали сделал на встрече с членами Сахаро-японской ассоциации журналистов (Sahara-Japan Journalist Association, SJJA) в Иокогаме. В Японии глава САДР участвовал в саммите Токийской международной конференции по развитию Африки (TICAD).

Ибрагим Гали отметил прочные связи Японии с Марокко. Он подчеркнул, что такая дружба не должна подталкивать Страну восходящего солнца к незаконным соглашениям относительно территорий и вод Сахарской Республики, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на ИА «Сахара Пресс Сервис» (Sahara Press Service).

Фронт ПОЛИСАРИО – военно-политическая организация, ведущая борьбу за независимость САДР от Королевства Марокко. Представители Фронта настаивают на праве Западной Сахары самостоятельно распоряжаться природными ресурсами этой территории.

Fishnews