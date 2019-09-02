02 сентября 2019 года

Мурманск продолжит интеграцию науки и профобразования

Власти Мурманской области намерены создать научно-образовательный центр, который объединит Кольский научный центр РАН, Полярный филиал ВНИРО (ПИНРО) и учебные заведения региона.

О планах по развитию системы науки и образования в Мурманской области врио губернатора Андрей Чибис рассказал на встрече с президентом. Владимир Путин поинтересовался ситуацией с образовательными учреждениями в Заполярье.

По словам Андрея Чибиса, со средним специальным образованием в области дела обстоят неплохо, но с высшим образованием возникли проблемы, особенно после попытки объединения Мурманского государственного технического университета [ранее ведомственный вуз Росрыболовства — прим. ред.] с Мурманским арктическим государственным университетом (МАГУ).

«К сожалению, была попытка некорректного объединения, причем присоединения технического [университета] к МАГУ. Это лишило целого набора аккредитаций и вызвало потерю двух тысяч студентов, которые там уже учились», — пожаловался врио главы региона Владимиру Путину.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе главы государства, стратегической задачей руководства Мурманской области сейчас является создание научно‑образовательного центра (НОЦ).

«Мы сейчас создаем [центр] регионального уровня, объединяя Кольский научный центр, это филиал Академии наук, объединяя ПИНРО, это институт, которому 98 лет, занимается исследованием Баренцева моря, всем, что касается биоресурсов. Это наша база научная. Плюс объединяем вокруг этого те учебные заведения, которые есть», — рассказал Андрей Чибис.

Он обратился к президенту с просьбой поддержать этот проект, чтобы «региональный НОЦ трансформировался в научно‑образовательный центр мирового уровня».

Fishnews