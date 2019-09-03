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Городок охотников за дельфинами Тайдзи. Фото BD Padgett («Википедия»)

В Японии стартовал сезон охоты на дельфинов

Зверобои японского города Тайдзи (префектура Вакаяна) начали промысел дельфинов. При охоте стадо шумом загоняют в залив или бухту и перегораживают сетью выход. Защитники прав животных на открытие сезона отреагировали вяло.

Метод, которым пользуются охотники Тайдзи, критикуется как в Японии, так и за рубежом. Однако в этом году, к удивлению местных властей, защитники прав животных не организовали крупных протестов. 29 августа, когда 12 шхун отправились на промысел, лишь 10 активистов собрались в знак несогласия около порта, отмечает издание Japan Today.

Добыча дельфинов продлится около полугода. Для поддержания порядка в порту будут постоянно дежурить полицейские и служащие береговой охраны.

Как сообщает корреспондент Fishnews, добыча дельфинов методом загона является традиционной для жителей Тайдзи. Этот городок всемирно прославился в 2009 г. после выхода американского документального фильма «Бухта», рассказывающего об охоте. По данным «National Geographic Россия», только в 2000-2013 гг. японцы забили в общей сложности около 18 тыс. дельфинов.

Отметим, что Япония отказалась от коммерческого китобойного промысла в 1988 г., продолжая при этом его «в научных целях». Токио придерживался запрета до 30 июня нынешнего года, после чего официально возобновил добычу китов.

Fishnews

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