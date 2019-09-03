03 сентября 2019 года

Президент выскажется по нацпрограмме развития Дальнего Востока

Глава государства Владимир Путин 4 сентября проведет во Владивостоке заседание президиума Госсовета. Основной темой должна стать национальная программа развития Дальневосточного региона.

Программа работы президента Владимира Путина в Приморском крае опубликована на сайте Кремля. Глава государства традиционно примет участие в Восточном экономическом форуме – с 4 по 6 сентября.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на 4 сентября запланировано заседание президиума Госсовета. Оно будет посвящено национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 г. и на перспективу до 2035 г.

Поручение подготовить такой документ президент дал на прошлом ВЭФ. Задача была поставлена правительству. Программа должна объединить мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов, заявил тогда Владимир Путин.

Минвостокразвития ранее сообщало о мерах по рыбопромышленному комплексу, предложенных в документе.

Fishnews