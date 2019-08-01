01 августа 2019 года

«Капитанскую» серию «Норебо» пополнил третий траулер

В Санкт-Петербурге прошла церемония закладки траулера-процессора «Капитан Осташков». Это уже третье судно в серии, которая строится на Северной верфи для группы «Норебо».

Третьему траулеру проекта 170701 выбрали имя «Капитан Осташков» в честь Героя Социалистического Труда Юрия Осташкова, капитана-флагмана Мурманской оперативной группы Беломорской базы гослова, принимавшего участие в освоении новых типов судов и новых промысловых районов советской Северной Атлантики. Заказчиком суднавыступает АО «Карельские морепродукты» (входит в группу «Норебо»).

Как и собратьев по серии — «Капитана Соколова» и «Капитана Геллера», «Капитан Осташков» планируется использовать на промысле трески, пикши и других донных видов рыб в северо-восточной части Атлантики, рассказал гендиректор «Карельских морепродуктов» Владимир Григорьев.

Серия траулеров-процессоров длиной более 81 м строится по концептуальному проекту исландского проектно-конструкторского бюро Nautic. Разработчик проектной документации судна в постройке и рабочей документации — российская компания «Наутик Рус», входящая в исландский консорциум Knarr.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Северной верфи, суда предназначены для добычи рыбы как донными, так и пелагическими тралами, и полной переработки улова. Многофункциональная рыбофабрика, устанавливаемая на траулеры, позволит выпускать охлажденное филе, фарш, печень и рыбную муку.

По словам гендиректора завода Игоря Пономарева, в проекте используются самые современные технические решения. В том числе система информационного мониторинга, пропульсивный комплекс, судовая электростанция и система распределения электроэнергии с рекуперацией.

Строительство судов осуществляется в рамках программы инвестиционных квот. Ранее группа «Норебо» заключила инвестиционные соглашения о постройке шести траулеров-процессоров для Северного бассейна под квоты трескии пикши. В ближайшее время ожидается подписание дополнительных инвестиционных договоров на постройку четырех судов с выделением инвестквот на вылов минтая и сельди на Дальнем Востоке.

По условиям контракта Северная верфь должна передать траулер заказчику в 2021 г.

Fishnews