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Сессия «Развитие аквакультуры: первые результаты и новые цели» прошла в рамках ВЭФ

Аквафермерам готовят стратегию и дорожную карту

Росрыболовство начало разработку стратегии и дорожной карты по развитию аквакультуры, рассказал заместитель руководителя ведомства Петр Савчук на ВЭФ во Владивостоке. По его мнению, они повысят кредитную привлекательность отрасли.

Вопрос о важности принятия этих документов поднял председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев на сессии «Развитие аквакультуры: первые результаты и новые цели» в рамках Восточного экономического форума, сообщает корреспондент Fishnews.

«Наша основная задача — и отраслевых объединений, и государственных органов — уйти от формата разговоров на совещаниях, а сконцентрироваться на конкретных точечных шагах по решению основных вопросов, которые сдерживают развитие аквакультуры и на Дальнем Востоке и в целом по стране, - сказал Роман Витязев. - Созрела необходимость подготовки программного документа — стратегии развития аквакультуры на Дальнем Востоке и соответствующей дорожной карты, которыми можно зафиксировать те проблемы, которые сдерживают развитие, и пути решения этих проблем».

По словам заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Петра Савчука, разработка стратегии уже ведется, как продолжение находящейся в настоящее на утверждении в правительстве Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России до 2030 г.

Говоря о стратегии для аквакультуры, Петр Савчук отметил, что в ведомстве ее видят «как одно из перспективных направлений». По словам представителя ФАР, эти документы повысят привлекательность бизнеса для кредитования, поскольку банки «увидят потенциал, возможности; увидят, что Минсельхоз предусматривает субсидирование этого направления по аквакультуре».

Fishnews

  • Сессия «Развитие аквакультуры: первые результаты и новые цели» прошла в рамках ВЭФ
  • Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр САВЧУК
  • Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ
  • Сессия «Развитие аквакультуры: первые результаты и новые цели» прошла в рамках ВЭФ
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    НазадМетки: аквакультуравладивостокдальний востокправительстворосрыболовство
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