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Команда ученых на борту «Профессора Леванидова». Фото пресс-службы ТИНРО

Треска Берингова моря обещает хорошее пополнение

Научно-исследовательское судно «Профессор Леванидов провело донные съемки в Беринговом море. Двухгодовики и годовики трески представлены урожайными поколениями, поэтому пополнение через один-два года ожидается многочисленным.

Специалисты рассказали о первом этапе работ НИС «Профессор Леванидов» в рамках трансарктического перехода. В июле-августе объединенная научная группа Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, его Тихоокеанского, Полярного и Камчатского филиалов выполняла донные траловые съемки в Беринговом море.

По словам начальника рейса, сотрудника ТИНРО Андрея Савина, съемки проводились в западной части моря, в Карагинской подзоне и Западно-Беринговоморской зоне (в олюторско-наваринском районе). Ученые исследовали запасы донных рыб, в том числе минтая и трески, а также промысловых беспозвоночных – ракообразных и моллюсков.

Эти районы – места активного рыболовства. Результаты комплексных исследований будут использованы при подготовке прогнозов ОДУ и рекомендуемого вылова.

По предварительным оценкам, запасы трески удерживаются на уровне выше среднего. Судя по полученным данным, двухгодовики и годовики представлены урожайными поколениями, поэтому пополнение через один-два года ожидается многочисленным.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, запасы минтая держатся на стабильном уровне, пополнение также ожидается не ниже средней урожайности. Собраны сведения и по камбалам, наваге, сельди, угольной рыбе.

Кроме того, в ходе рейса выполнены гидрологические и акустические съемки. Сейчас проводится анализ полученных материалов, результаты будут представлены на заседании биологической секции ученого совета.

Исследования проводились в рамках масштабной экспедиции по изучению ресурсов арктических вод России. В настоящее время НИС «Профессор Леванидов» выполняет комплексные исследования в Восточно-Сибирском море, затем судно перейдет в Карское и Баренцево моря.

Fishnews

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