06 сентября 2019 года

Владимир Путин поручил разобраться с ООПТ

Президент Владимир Путин поручил ускорить определение границ особо охраняемых природных территорий. На Дальнем Востоке эту работу нужно выполнить в первую очередь, подчеркнул глава государства.

О задаче по ревизии особо охраняемых природных территорий президент Владимир Путин напомнил на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщает корреспондент Fishnews

В Дальневосточном регионе расположены 64 особо охраняемые природные территории федерального значения, обратил внимание глава государства. «Отмечу, что уже давал поручение определиться и поставить на учет границы всех заповедников, национальных парков, других охраняемых территорий. Прошу ускорить такую работу по всей стране, а на Дальнем Востоке это нужно сделать в первую очередь, в приоритетном порядке», - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, что тема регулирования деятельности на ООПТ актуальна и для рыбной отрасли – аквакультуры и рыболовства.

Fishnews