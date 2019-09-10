10 сентября 2019 года

Федор Кирсанов: Инвестквоты доказали свою эффективность

Механизм инвестиционных квот был правильным шагом со стороны государства, который позволит обеспечить рыбную отрасль современными, безопасными, экологичными судами, уверен генеральный директор РРПК Федор Кирсанов.

На сегодняшний день «Русская рыбопромышленная компания» – одна из наиболее активных участниц программы инвестквот. Этот механизм позволяет добиться целей, заявленных государством при внесении поправок в отраслевое законодательство, уверен гендиректор РРПК Федор Кирсанов.

«Это правильный шаг государства, – рассказал он в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства». – С нашей стороны одна просьба – не останавливаться. Давайте увеличивать объемы инвестиционных квот, чтобы строили еще и все мы работали на современных, безопасных, экологичных судах во всех бассейнах: и на Дальнем Востоке, и на северо-западе».

Свой первый объект под инвестквоты — завод «Русская треска» в Мурманске РРПК ввела в эксплуатацию 28 августа. Компания будет претендовать на получение квот на вылов трески и пикши в Баренцевом море, хотя до этого вела промысел только на Дальнем Востоке.

«Мы стратегически смотрим на Северный бассейн, – заявил Федор Кирсанов. – Хотя сейчас мы не добываем собственными силами в Баренцевом море треску и пикшу, но мы внимательно изучаем этот вопрос. Думаю, что в будущем году мы примем решение, как осваивать полученные квоты».

Ряд компаний, участвующих в реализации механизма инвестиционных квот, уже отмечали, что он требует большей гибкости от государства. «Важна проактивная позиция контролеров и проверяющих, их готовность обращать внимание на содержание, а не на форму», — согласен с коллегами гендиректор РРПК.

«Самая большая проблема даже не в том, чтобы построить сам завод. Проблема в том, чтобы некоторые чиновники своевременно приехали и провели необходимую инспекцию. С этим часто бывают сложности: какие-то люди в отпусках, другие — слишком загружены, нет нормативно утвержденного перечня, что проверять, а что не проверять», — перечислил он типичные проблемы, с которыми сталкивается бизнес.

По мнению рыбаков, желательно, что федеральные ведомства достаточно быстро реагировали на необходимость проверок, тогда поддержка программы будет ощущаться не только на региональном уровне.

«Мы ведь не просим каких-то поблажек или исключений. Мы просим, чтобы представители надзорных органов оперативно приезжали, проверяли объект, делали замечания, а когда мы их устраняем, вновь приезжали и подтверждали соответствие. Важно всем слаженно отработать в сжатые сроки», — подчеркнул Федор Кирсанов.

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