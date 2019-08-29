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В Мурманске торжественно запустили завод «Русская треска». Фото пресс-службы РРПК

РРПК запустила новый завод в Мурманске

«Русская рыбопромышленная компания» реализовала свой первый проект под инвестквоты – в Мурманске введен в эксплуатацию завод «Русская треска». Одновременно начато строительство второго рыбоперерабатывающего комплекса «Русская пикша».

В церемонии открытия завода «Русская треска» 28 августа приняли участие врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и руководство партнеров в этом проекте — «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК)и ГК «Агама». После выхода на полную мощность предприятие сможет ежесуточно выпускать более 50 тонн продукции из трески и пикши, сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК.

По мнению инвесторов, новое производство позволит как увеличить поставки высококачественной рыбной продукции на внутренний рынок, так и нарастить экспортную выручку. «Развитие глубокой переработки на территории страны позволяет нам заместить сырьевой экспорт поставками на внешний рынок высококачественной продукции, что обеспечит рост поступлений в бюджет, — заявил генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. — И, безусловно, мы предоставляем российскому потребителю продукцию из дикой белой рыбы, качество которой контролируется по всей производственной цепочке».

Завод «Русская треска» получил современную начинку, включая оборудование для правильной дефростации сырья и заморозки готовой продукции. На предприятии установлена роботизированная линия по разделке белой рыбы на филе, что позволяет свести к минимуму повреждения волокон тушки и добиться высокой степени очистки от костей.

Выпуск продукции начнется в ближайшее время — сразу после завершения предписанных законодательством разрешительных процедур. Прогнозируемый объем налоговых отчислений комплекса превысит 50 млн рублей в год, большая часть этих средств — свыше 40 млн рублей — пополнит бюджет Мурманской области.

В день пуска завода начато строительство еще одного предприятия по переработке трески и пикши – «Русская пикша». Он рассчитан на производство не менее 25 тонн готовой продукции в сутки. Оба проекта реализуются в рамках программы инвестквот. В строительство завода «Русская треска» инвесторы уже вложили около 900 млн рублей, «Русская пикша», по расчетам, потребует более 250 млн рублей.

Fishnews

  • В Мурманске торжественно запустили завод «Русская треска». Фото пресс-службы РРПК
  • В день пуска завода начато строительство еще одного предприятия – «Русская пикша» . Фото пресс-службы РРПК
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