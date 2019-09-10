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Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН провел встречу с коллективом Госрыбцентра. Фото пресс-службы ВНИРО

Тюменской «рыбной» науке обещали стабильность зарплат

Оплата труда сотрудников Госрыбцентра не уменьшится из-за реорганизации отраслевой науки, заявил директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

Руководитель Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин посетил Тюменский филиал института (Госрыбцентр). На встрече с коллективом шла речь о перспективах развития, привлечении молодых кадров, сохранении конкурентоспособной заработной платы, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

«Сегодняшний формат нашей работы – за счет объединения научных и финансовых усилий ВНИРО и его филиалов выйти на качественно новый уровень развития рыбохозяйственной науки, – заявил Кирилл Колончин. – Если раньше региональный институт мог рассчитывать только на свои силы и потенциал, то сегодня к реализации этих задач мы подключаем весь наш ресурс. Это уже позволило нам участвовать в серьезных программах по реконструкции имеющихся мощностей, приобретению флота, в том числе маломерного и среднего, покупке современного научного оборудования».

Директор ВНИРО подробно рассказал о новой структуре института, форме взаимодействия филиалов и перспективах научных исследований. Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, особое внимание уделили системе оплаты труда сотрудников Госрыбцентра. Кирилл Колончин заверил работников филиала в том, что уровень зарплат в связи с объединением не уменьшится.

Fishnews

  • Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН провел встречу с коллективом Госрыбцентра. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Работникам Госрыбцентра пообещали стабильность зарплат. Фото пресс-службы ВНИРО
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