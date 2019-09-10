Новости
Крабовые аукционы все ближе

Крабовые аукционы все ближе

Комиссия Росрыболовства должна 3 октября приступить к рассмотрению заявок на участие в торгах по распределению квот вылова крабов. Проводить аукцион планируется в несколько этапов.

Прием заявок от желающих принять участие в торгах по распределению квот вылова крабов в инвестиционных целях открылся 3 сентября. Для торгов выбрана электронная площадка Российского аукционного дома: http://fish.lot-online.ru/. Также извещение о проведении торгов и аукционная документация опубликованы на сайте torgi.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Всего на аукцион выставлен 41 лот – 31 по Дальневосточному бассейну и 10 по Северному. Если исходить из максимально возможных сроков осуществления процедур, Федеральное агентство по рыболовству сможет заключать договоры с победителями торгов с 28 октября.

Аукционная документация также предусматривает, что оператор электронной площадки должен сообщить победителю о необходимости внесения доплаты в течение 3 часов со дня размещения протокола аукциона. В течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления выигравшая компания должна перечислить средства. В течение 5 рабочих дней со дня поступления доплаты Росрыболовству нужно направить победителю проект договора.

На подписание договора победителю отводится 5 рабочих дней со дня получения проекта. Затем в течение также 5 рабочих дней документ должно подписать Росрыболовство.

Напомним, что от сроков заключения договоров зависит, когда победители аукциона смогут приступить к освоению полученных объемов.

Материалы о том, как готовятся аукционы и как на это реагирует бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

Таймлайн по крабовым торгам смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews

  • Крабовые аукционы все ближе
  • Сроки аукциона и заключения договоров на крабовые квоты
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: крабросрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

    Эдуард КЛИМОВ

    «Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

    Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

    Губернатор Камчатского края

    Владимир ИЛЮХИН

    Рыбаки свои обязательства выполняют

    Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

    Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

    Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

    Присмотрим и за аукционами, и за доходами в бюджет

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Федор КИРСАНОВ

    Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

    Федор КИРСАНОВ

    Инвестквоты доказали свою эффективность

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАТЫНОВ

    У рыбаков повод для беспокойства есть всегда

    Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

    Генеральный директор ООО «Антей»

    Андрей ПОЛОМАРЬ

    Рыбаки ищут новые точки приложения сил

    Менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ Петур Якоб ПЕТУРССОН. Фото предоставлено компанией Skaginn 3X

    Менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ

    Петур Якоб ПЕТУРССОН

    Современные жемчужины Тихого океана

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА) ЛИ Нам Ки

    Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА)

    ЛИ Нам Ки

    Бизнес Кореи видит перспективы российской рыбной биржи

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Во Владивостоке нужно представить все дары наших морей

    Все материалы

    Крупным планом

    Остров Шикотан

    Курильский рывок

    Вслед за крабами на торги могут последовать и другие объекты промысла

    Система пошла вразнос

    «Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

    «Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

    Несмотря на компактность модульного завода, вся логистика продукта и тары здесь осуществляется по транспортерным линиям

    Рыбопереработка в контейнерах? 120 тонн не проблема!

    Все материалы

    События

    Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

    Рыбные дни удались

    Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

    Рыбоводная помощь Амуру

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.