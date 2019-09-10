10 сентября 2019 года

Крабовые аукционы все ближе

Комиссия Росрыболовства должна 3 октября приступить к рассмотрению заявок на участие в торгах по распределению квот вылова крабов. Проводить аукцион планируется в несколько этапов.

Прием заявок от желающих принять участие в торгах по распределению квот вылова крабов в инвестиционных целях открылся 3 сентября. Для торгов выбрана электронная площадка Российского аукционного дома: http://fish.lot-online.ru/. Также извещение о проведении торгов и аукционная документация опубликованы на сайте torgi.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Всего на аукцион выставлен 41 лот – 31 по Дальневосточному бассейну и 10 по Северному. Если исходить из максимально возможных сроков осуществления процедур, Федеральное агентство по рыболовству сможет заключать договоры с победителями торгов с 28 октября.

Аукционная документация также предусматривает, что оператор электронной площадки должен сообщить победителю о необходимости внесения доплаты в течение 3 часов со дня размещения протокола аукциона. В течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления выигравшая компания должна перечислить средства. В течение 5 рабочих дней со дня поступления доплаты Росрыболовству нужно направить победителю проект договора.

На подписание договора победителю отводится 5 рабочих дней со дня получения проекта. Затем в течение также 5 рабочих дней документ должно подписать Росрыболовство.

Напомним, что от сроков заключения договоров зависит, когда победители аукциона смогут приступить к освоению полученных объемов.

Материалы о том, как готовятся аукционы и как на это реагирует бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

Таймлайн по крабовым торгам смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews