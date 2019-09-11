11 сентября 2019 года

Бизнес укажет на плюсы и минусы техрегламента

Росрыболовство организует круглый стол по вопросам технического регулирования при производстве рыбной продукции. Применение на практике новых требований техрегламента участники рынка и эксперты обсудят на площадке выставки «Золотая осень».

В рамках деловой программы агропромышленной выставки Минсельхоза «Золотая осень» 9 октября на ВДНХ состоится круглый стол «Техническое регулирование в производстве рыбной продукции: проблемы и решения».

С 1 сентября закончился переходный период по отдельным положениям технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и этот документ вступил в полную силу. Участники мероприятия обсудят, как отразятся новые требования на предприятиях рыбохозяйственного комплекса, осуществляющих переработку водных биоресурсов на береговых комплексах и промысловых судах.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в ходе дискуссии планируется поднять вопросы о рисках для бизнеса, которые повлечет имплементация норм технического регламента. Отдельная тема — выигрыш потребителя в результате применения технического регулирования в рыбной отрасли.

Модератором круглого стола выступит замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. В числе приглашенных экспертов — президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, замруководителя АНО «Роскачество» Елена Саратцева, руководитель департамента технического регулирования и стандартизации ВНИРО Ирина Игонина.

Fishnews