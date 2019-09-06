06 сентября 2019 года

«Рыбный» техрегламент вступил в полную силу

С 1 сентября в странах Евразийского экономического союза прекратили действовать переходные положения технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Техрегламент устанавливает требования к пищевой рыбопродукции, выпускаемой в обращение на территории Союза, а также к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, к маркировке и упаковке таких товаров для обеспечения их свободного перемещения. Документ вступил в силу 1 сентября 2017 г., но переходные положения действовали еще два года.

Теперь вся пищевая рыбная продукция – рыба, водные млекопитающие и беспозвоночные, водоросли и другие водные растения – выпускается в обращение исключительно с документами об оценке соответствия требованиям техрегламента. А не как ранее - с документами об оценке соответствия требованиям, в том числе национального законодательства, отметили в Евразийской экономической комиссии.

«Речь идет не только о свежих рыбе и другой водной продукции. Документы на соответствие требованиям «рыбного» техрегламента нужны на охлажденные, мороженые, вяленые, сушеные, маринованные, соленые, подкопченные и многие другие виды продуктов. Среди них – пищевая рыбная продукция для детского питания, фарш, консервы, пресервы, икра, пищевой жир из рыбы, водных млекопитающих и беспозвоночных и т.д.», - рассказали Fishnews в пресс-службе ЕЭК

Техрегламент устанавливает единые обязательные для применения и исполнения во всех странах ЕАЭС требования безопасности пищевой рыбной продукции, выпускаемой в обращение на союзном рынке. А также нормы по маркировке и упаковке пищевой рыбной продукции для обеспечения ее свободного перемещения в ЕАЭС. Кроме того, документ распространяется на требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

Технический регламент определил микробиологические нормативы безопасности, максимально допустимые уровни содержания в пищевой рыбной продукции ветеринарных препаратов и лекарственных средств, гигиенические требования, пищевую ценность и показатели безопасности для питания детей.

Рыбная продукция, отвечающая установленным нормам и прошедшая оценку соответствия, должна маркироваться единым знаком обращения на рынке ЕАЭС.

Отметим, рыбопромышленники считают, что в техрегламент нужно внести изменения: ряд требований документа в нынешней редакции может создать серьезные проблемы бизнесу. Это, в частности, нормы по паразитам, глазури, содержанию соли в продукции.

Fishnews