11 сентября 2019 года

Значимый для экономики Камчатки проект представили на ВЭФ

Компания «Витязь-Авто» продолжает работу на новом рыбоперерабатывающем комплексе в селе Устьевое на Западной Камчатке. У предприятия уже есть планы по дальнейшему развитию.

Возможности берегового комплекса в селе Устьевое Соболевского района компания «Витязь-Авто» представила на V Восточном экономическом форуме, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что ВЭФ проходил во Владивостоке с 4 по 6 сентября.

Завод в Устьевом способен выпускать более 100 тонн продукции глубокой переработки в сутки. В состав комплекса также входит цех РМУ суточной мощностью 30 тонн рыбной муки и жира.

Предприятие рассчитано на выпуск продукции глубокой переработки из белорыбицы, а в период лососевой путины может производить продукцию из красной рыбы. У компании уже есть планы по расширению ассортимента, рассказал Fishnews генеральный директор «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас.

Предприятие признано особо значимым инвестиционным проектом Камчатского края. Для получения такого статуса необходимо отвечать целому ряду условий: это одобрение муниципальных властей, определенный объем инвестиций, финансовая эффективность, отдача для бюджета и социальной сферы. На отдаленной территории новый завод «Витязь-Авто» обеспечивает около 250-300 рабочих мест, отметили в компании.

В мае 2018 г. Росрыболовство заключило с «Витязь-Авто» договор на доли инвестиционных квот вылова минтая и сельди. В компании рассчитывают, что в 2020 г. квоты будут выделены и завод сможет работать в соответствии с ранее намеченным планом.

Fishnews