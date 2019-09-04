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Предприятия вновь демонстрируют свои достижения и возможности на площадке «Русского рыбного дома» в рамках ВЭФ

«Рыбная» программа открылась на ВЭФ

Предприятия вновь демонстрируют свои достижения и возможности на площадке «Русского рыбного дома» в рамках ВЭФ. Сейчас в отрасли реализуется достаточно большое количество инвестиционных проектов, отметил на открытии павильона глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Среди компаний-участниц Восточного экономического форума – ГК «Антей», «Русская рыбопромышленная компания», холдинг «Витязь-Авто», Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, ГК «Гидрострой», «Тихоокеанская инвестиционная группа» (ТИГР), ГК «Магаданрыба», «Доброфлот».

«Антей» в этом году наряду с полюбившейся потребителю продукцией под маркой «Русской рыбной фактории» представляет продукцию в новой бело-синей упаковке. Это продолжение ребрендинга, рассказал Fishnews генеральный директор ООО «Антей» Андрей Поломарь. Основной упор, конечно, делается на иваси – холдинг развивает добычу этого объекта.

«Витязь-Авто» продолжает работу на новом большом заводе в Соболевском районе на Камчатке. Для успешной реализации проекта компания должна получить инвестиционные квоты на вылов минтая и сельди. Масштабный перерабатывающий комплекс играет большую роль в развитии отдаленных территорий.

«Русская рыбопромышленная компания» прибыла на ВЭФ с целым рядом проектов – по строительству промысловых судов и береговых заводов в рамках программы инвестиционных квот. В первый день форума РРПК и Росрыболовство заключили договоры на доли инвестквот по итогам третьего этапа распределения – на четыре судна и береговой завод.

Рыболовецкий колхоз имени Ленина презентует свои проекты в сфере судостроения – БМРТ «Виктор Гаврилов», заложенный в августе на заводе «Янтарь», и сейнер-траулер «Ленинец» - головное судно серии среднетоннажников, построенное на калининградской верфи. «Ленинец» сейчас готовится к переходу. На следующей неделе судно выйдет из Калининграда и последует в Мурманск. В столице Заполярья будет формироваться колонна, в составе которой сейнер-траулер отправится «домой», в Петропавловск-Камчатский, сообщил председатель РК им. Ленина Сергей Тарусов.

Основная концепция павильона на ВЭФ – представить инвестиционные проекты в отрасли, рассказал Fishnews заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. «Сейчас строится достаточно большое количество рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих фабрик в рамках механизма инвестиционных квот. Здесь представлены наиболее крупные проекты», - отметил глава федерального агентства.

Также важная задача – показать продукцию дальневосточных предприятий. В ресторане Russian Fish участники форума могут попробовать блюда из даров моря.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Важнейшая задача ВЭФ, как заявляют власти, показать возможности по развитию Дальневосточного региона в ключевых отраслях, в том числе в рыбной промышленности. В 2018 г. «Русский рыбный дом» посетили президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Fishnews

  • Предприятия вновь демонстрируют свои достижения и возможности на площадке «Русского рыбного дома» в рамках ВЭФ
  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Федор КИРСАНОВ. В первый день форума ведомство и РРПК заключили договоры на доли инвестквот
  • Под инвестквоты РРПК намерена построить четыре судна и завод
  • «Антей» в этом году представляет и продукцию в новой бело-синей упаковке
  • «Витязь-Авто» презентует свой проект – компания построила большой завод в Соболевском районе на Камчатке
  • Один из проектов Рыболовецкого колхоза имени Ленина – БМРТ «Виктор Гаврилов»
  • Дары моря широко представлены в «Русском рыбном доме»
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