04 сентября 2019 года

«Рыбная» программа открылась на ВЭФ

Предприятия вновь демонстрируют свои достижения и возможности на площадке «Русского рыбного дома» в рамках ВЭФ. Сейчас в отрасли реализуется достаточно большое количество инвестиционных проектов, отметил на открытии павильона глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Среди компаний-участниц Восточного экономического форума – ГК «Антей», «Русская рыбопромышленная компания», холдинг «Витязь-Авто», Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, ГК «Гидрострой», «Тихоокеанская инвестиционная группа» (ТИГР), ГК «Магаданрыба», «Доброфлот».

«Антей» в этом году наряду с полюбившейся потребителю продукцией под маркой «Русской рыбной фактории» представляет продукцию в новой бело-синей упаковке. Это продолжение ребрендинга, рассказал Fishnews генеральный директор ООО «Антей» Андрей Поломарь. Основной упор, конечно, делается на иваси – холдинг развивает добычу этого объекта.

«Витязь-Авто» продолжает работу на новом большом заводе в Соболевском районе на Камчатке. Для успешной реализации проекта компания должна получить инвестиционные квоты на вылов минтая и сельди. Масштабный перерабатывающий комплекс играет большую роль в развитии отдаленных территорий.

«Русская рыбопромышленная компания» прибыла на ВЭФ с целым рядом проектов – по строительству промысловых судов и береговых заводов в рамках программы инвестиционных квот. В первый день форума РРПК и Росрыболовство заключили договоры на доли инвестквот по итогам третьего этапа распределения – на четыре судна и береговой завод.

Рыболовецкий колхоз имени Ленина презентует свои проекты в сфере судостроения – БМРТ «Виктор Гаврилов», заложенный в августе на заводе «Янтарь», и сейнер-траулер «Ленинец» - головное судно серии среднетоннажников, построенное на калининградской верфи. «Ленинец» сейчас готовится к переходу. На следующей неделе судно выйдет из Калининграда и последует в Мурманск. В столице Заполярья будет формироваться колонна, в составе которой сейнер-траулер отправится «домой», в Петропавловск-Камчатский, сообщил председатель РК им. Ленина Сергей Тарусов.

Основная концепция павильона на ВЭФ – представить инвестиционные проекты в отрасли, рассказал Fishnews заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. «Сейчас строится достаточно большое количество рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих фабрик в рамках механизма инвестиционных квот. Здесь представлены наиболее крупные проекты», - отметил глава федерального агентства.

Также важная задача – показать продукцию дальневосточных предприятий. В ресторане Russian Fish участники форума могут попробовать блюда из даров моря.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Важнейшая задача ВЭФ, как заявляют власти, показать возможности по развитию Дальневосточного региона в ключевых отраслях, в том числе в рыбной промышленности. В 2018 г. «Русский рыбный дом» посетили президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Fishnews